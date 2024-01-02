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Keşan'da yılın ilk bebeğine ziyaret
YAŞAM 02.01.2024, 17:52
Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 2024’ün ilk bebeğini ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye BaşkanI Mustafa Helvacıoğlu, 2024’ün ilk dakikalarında Keşan Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini açan Mete Doğan bebeği ziyaret etti.
Başkan Helvacıoğlu ziyaret nedeniyle paylaştığı mesajında; “2024’ün ilk bebeği olarak 00.03’te dünyaya gelerekanne ve babasına unutulmaz bir sürpriz yapan bebeğimize bolluk, bereket ve sağlık dolu bir ömür diler, Nesrin ve Mert Kaya’yı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
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