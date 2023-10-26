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Keşan'da şehit ve gazi aileleri Atatürk'ün yemekleriyle ağırlandı

YAŞAM 26.10.2023, 09:07
Keşan'da şehit ve gazi aileleri Atatürk'ün yemekleriyle ağırlandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şehit ve gazi ailelerine Atatürk’ün sevdiği yemeklerden menü hazırladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Keşan’daki şehit ve gazi ailelerine öğle yemeği ikramında bulunuldu.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı tarafından düzenlenen programda, şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarına, Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan menü sunuldu. Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu’nda dün düzenlenen programda konuklara kuru fasülye, pilav, ayran ve irmik helvası ikram edildi.

Çok sayıda şehit ve gazi yakının katıldığı programda bir konuşma yapan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Yasemin Gökbulut, misafirlere “hoş geldiniz” diyerek; “Okulumuz yiyecek, içecek hizmetleri alanı öğrencileri tarafından hazırlanan programımıza katılarak bizleri onurlandırdınız. Okulumuz sadece bugün değil her zaman sizlere açıktır. Sizleri aramızda görmekten onur ve gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve binlerce şehidimiz ve gazilerimiz sayesinde bugünlere geldik. Onurluyuz, gururluyuz. Daha nice 100 yıllara” dedi.

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