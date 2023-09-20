Keşan'da şehit babası 5 gündür kayıp

Keşan’da 70 yaşındaki bir kişi geçtiğimiz Cumartesi günü beri kayıp olarak aranıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni Mescit Mahallesi Şehit Hakan Korkmaz Sokak’taki evinden dışarıya çıkan ve aynı zaman şehit Hakan Korkmaz’ın da babası olan Dursun Korkmaz’da o günden beri haber alamayan ve telefonla kendisine de ulaşamayan ailesi durumu Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

Dursun Korkmaz’ın oğlu olan ve Keşan Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışan Mehmet Korkmaz, babasının cep telefonunu daha evden ayrıldığı gün aradığını ancak telefonun çalmasına rağmen cevap alamadığını, dün ve bugün ise telefonun hiç çalmadığını belirterek, “Babamı gören veya yerini bilenlerin 0 538 424 95 53 numaralı telefondan tarafıma bilgi vermelerini bekliyorum” dedi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü de Şehit Hakan Korkmaz’ın babası Dursun Korkmaz’ın bulunması için gerekli çalışmaları sürdürüyor.