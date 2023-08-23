Keşan'da Paşayiğit 5 gündür susuz!

Edirne'de Keşan’a bağlı Paşayiğit Mahallesi’nde 5 günden beri suların akmaması vatandaşların şikayetlerine neden oluyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi'nde 5 günden bu yana suyun kesilmesi ile sıcakta zor anlar yaşadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerin bu sorunu en kısa sürede gidermelerini istediler.

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Paşayiğit Muhtarı Orhan Mutlu,“Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine görüştüğümüz birlik yetkilileri Hacı Grubu İçme Suyu Birliği’nden mahallemize gelen suyun motorlardaki arıza nedeniyle kesintiye uğradığını söylediler. Bu sorunun en kısa sürede kavuşarak mahallemizin suya kavuşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.