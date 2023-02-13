Keşan'da öğrenim gören üniversite öğrencisi depremde hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenim gören üniversite öğrencisi depremde hayatını kaybettiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yüksek öğrenimini Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu sürdüren Elif Kübra Soydan’ın Hatay’daki depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gümrük İşletme 4. sınıf öğrencisi Elif Kübra Soydan, ara tatilde memleketi Hatay’a ailesinin yanına gitmişti.

Soydan, Hatay’ı da büyük bir yıkımla etkileyen depremde hayatını kaybetti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Soydan ile Keşan’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Elif Kübra Soydan kardeşimizin, yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yüze milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanları Cennet olsun. Allah dualarımızı kabul etsin” ifadelerini kullandı.