Keşan'da Muhtar Özkan, Büyük Cami Mahallesi'ne yeniden talip

Edirne'nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahalle Muhtarı Mehmet Nedret Özkan, yerel seçimlerde mahallesi için yeniden aday olacağını açıkladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yerel yönetimlerin en önemli mihenk taşı olan mahalle muhtarlarımızı ziyaret ederek kendileri ve mahallelerini ziyaret etmeyi sürdüren Medya Keşan Gazetesi Haber Sorumlusu, Keşan Postası Genel Yayın Yönetmeni ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir Büyük Cami Mahalle Muhtarı Mehmet Nedret Özkan'ın bu haftaki konuğu Büyük Cami Mahalle Muhtarı Mehmet Nedret Özkan oldu.

Muhtar Özkan'ın makamında gerçekleşen röportajda mahallesinde yapılan çalışmalar dile getirildi.

İşte Özkan ile gerçekleşen röportaj...

Sayın Muhtarım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Muhtarlığa tekrar aday olacak mısınız?

2 kız çocuğu babasıyım. İlk dönem muhtarlığım, eğer mahalle halkım da buna onay verirse 2024’te yapılacak yerel seçimlerde de tekrar aday olmayı düşünüyorum. Bunu da Medya Keşan aracılığı ile kamuoyuna ilk kez açıklamış oluyorum.

Mahallenizin sorunlarını nelerdir? Bu sorunların çözümü için neler yapıyor sunuz?

Mahalle olarak büyük sorunlarımız var, belediye ile koordineli olarak çalışıyoruz. Zaman zaman yetersiz kalıyoruz. Ara sokaklardaki yollarımız çok kötü. Belediye bunlara yetişmeye çalışıyor ama bazen yetişemiyor. Metruk evler ile ilgili bir çalışma yaptık. Vakıf evleri olan metruk evlere dokunulamıyor. Belediye başkanımız ile işbirliği içerisinde çalışmaya çalışıyoruz. Özellikle doğal gaz geçen bölgelerde yaklaşık 2 ay süre geçiyor ama burada yollara müdahale edemiyor belediye ve o yollar kazılmış görüntüsüyle kalıyor. Bu konuda vatandaşlarımız muhtarlığımıza gelerek bu durumdan şikayetçi oluyorlar. Bu şikayetleri belediyeye bildiriyoruz.

Belediyeyi tabi bu konularda eleştirmek durumundayım, biz de halkımızın bize taleplerini belediyeye iletmek zorundayız. Kazancıbayırı Sokak’ta yaşanan yol sorunu için belediye başkanımız geldi kendisine bu sorunu da iletmiştim. Kendisiyle sokağı gezdik, başkanım oradaki taşları kaldırıp eski haline getirecekti. Fakat bu konuda hiçbir gelişme olmadı. Olacağı günü bekliyoruz. Bu konu basına da yansıdı, siz de Medya Keşan Gazetesi olarak haber yaptınız. Sayın belediye başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kazancıbayırı Sokak için haber basında yer almadan muhtarlığımızı ziyaret etti. Fen İşleri Müdürlüğü’nden arkadaşlar da bu sorun için gelip gerekli çalışmaları yapmaya başlayacaklarını söylediler ama hala bu sorun çözülmedi. Bir çok mahallemizde yol sorunları yaşanıyor. Ayrıca Atatürk Parkı’nda da ışıklandırma konusunda bir sorunumuz var. Bu parkımız çok karanlık oraya giden vatandaşlarımız bu sorunu da bize aktardı. Biz de bu sorunu gerekli yerlere aktardık.

Mahalle halkınıza mesajınız nedir?

Mahalle halkımızın sorunlarını çözmek için uğraşıyoruz. Mahalle halkımızla zaman zaman bir araya gelerek kendilerini dinliyorum.

Ben adaylığımı açıkladım, halkımın teveccühü benim için önemli. Halkımız uygun görürse bir dönem daha muhtarlık yapmak istiyorum.