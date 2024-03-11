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Keşan'da Muhasebe Haftası geleneksel yemeği gerçekleştirildi
YAŞAM 11.03.2024, 14:09
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Keşan Şubesi’nce Muhasebe Haftası nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen Muhasebe Haftası yemeği geçtiğimiz Cumartesi günü akşamı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumartesi günü Binbay Cennettepe Restaurant’ta düzenlenen yemeğe Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan ile 200’e yakın muhasebeci katıldı.
Şube Başkanı Ahmet Oğuz, yemeğe katılan Helvacıoğlu ve Özcan ile tüm muhasebecilere teşekkür ederek “Geleneksel Yemeğimizde yine meslektaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık” dedi.
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