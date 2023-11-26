Keşan'da kadınlara farkındalık semineri

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve Yön Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Farkındalık Semineri düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve Yön Psikolojik Danışmanlık Merkezi koordinesinde günün anlam ve önemine yönelik Keşan TSO Konferans salonunda ortak bir seminer düzenlendi.

Seminer öncesi, Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Alabak, TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Günay günün önemi ile ilgili kısa bir konuşma yaparak, bu önemli güne katılan tüm katılanlara teşekkür etti.

Polis memuru Tamer Özdemir, Canan Niksarlı ve Gülşah Kaplan ile Yön Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Uzman Klinik Aslı Nilşah Lofçalı tarafından gerçekleştirilen seminerde kadına karşı şiddetle mücadelede teşkilatımızca yapılan etkin çalışmalar ve kadına karşı şiddettin engellenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerde ayrıca konuyla ilgili broşür de dağıtıldı.