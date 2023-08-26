Keşan'da hayvansever esnaf her gün güvercinleri besliyor

Edirne'ye bağlı Keşanlı bir esnaf, her gün sabah ve akşam olmak üzere dükkanının önündeki güvercinleri besliyor. Esnafın bu duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından takdir ediliyor.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Bir berber dükkanının sahibi ve Keşan Berberler ve Kuaförller Odası eski başkanlarından Salih Özkan, her gün sabah ve akşam olmak üzere dükkanının önündeki güvercinleri besliyor. Dükkanı ziyaret eden vatandaşlar da güvercinlere yem veriyor.

Özkan, özellikle yazın hayvanların suya ve yiyeceğe daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Herkesi özellikle yazın hayvanlara su ve mama vermeye davet ediyorum" dedi.

Özkan'ın bu duyarlı davranışı, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Esnaflar, Özkan'ın bu davranışının örnek alınması gerektiğini söylüyor.

Özkan yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Elimizden geldiğince sabah akşam hem veriyorum, sularını veriyoruz. Sıcak havalarda hayvanlara yardımcı oluyorum. Bu apayrı bir duygu tabi ki, şu sevgiye baksana, insanlar gibi değiller en azından. Hayvan sevmeyen insan sevmez sözü bir gerçek. Elimden geldiği kadarıyla bu yaz sıcak günlerde sağa sola su kapları koyup, ayrıca evde ekmek kırıntılarını bile değerlendirmek lazım. Bunları cam kenarlarına koyalım hayvanları düşünelim. Sonuçta kuşu, kedisi, köpeği bundan faydalanıyor. Sonuçta doğa hepimiz yaşıyoruz. “