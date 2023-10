Keşan'da Eğitim-Sen Temsilciliği genel kurulunu yaptı

Eğitim Sen Keşan Temsilciliği’nin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetim belli oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eğitim Sen Keşan Temsilciliği’nde gerçekleştirilen genel kurulda Keşan Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Lodos, mücadele görev alanlara teşekkür etti.

Türkiye’de emek ve demokrasi mücadelesinde Keşan’da da her anlamda her türlü eylem yapılmış ve yapılmaya çalışıldığını belirten Lodos, "Eğitim Sen bir emek örgütüdür. Bu doğrultuda da yıllarca hareket etti. Kazanımlara baktığınız zaman Türkiye’de öğretmenler için en büyük kazanımları elde eden örgütlerden birisi. Ders paralarının alınması, yolluk ücretlerinin alınması, nöbet ücreti alınmasından tutun. Eğitim Sen hep bunları alanlarda elde eden bir örgüttü. Fiilen eylem yaptı, eylem koydu ve bunun karşılığında cazalar aldı, baskılar gördü. Ama bununda sonucunda birçok kazanım elde etti. Eğitim Sen sömürü düzenine karşı bir örgüttür. Sömürü düzeninin dünyanın neresinde olursa olsun gerici, faşist, baskıcı yönetilere karşı her zaman mücadele etmiştir. Genel kurulda yeni seçilecek arkadaşlara ben başarılar diliyorum. Onların her zaman yanında ve arkasındayız. Mücadelemiz devam ediyor. Baskılar sonucunda Türkiye’deki gelişmeler doğrultusunda Eğitim Sen sayısal olarak biraz güç kaybetmiştir ama etkinliğini ve mücadelesini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Önümüzdeki dönem bu genel kurullarla birlikte daha güçlü bir şekilde Türkiye’deki emek ve demokrasi mücadelesine, gerici baskılara, laik eğitime, demokratik eğitime daha fazla önem vererek ülkemize gerçekten fayda sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Daha sonra faaliyet raporu okunarak, oy birliği ile aklandı. Seçimlere ise verilen önergeyle açık usul gidildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu asil üyeliklere Asalet Koç, Mümin Öngören, Korkut Çoban, Aydın Yıldırım ve Emre Arslan seçildi.