Keşan'da CHP'den Keşan İtfaiyesi'ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığı, İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Muzaffer Özcan, Bülent Saylam, Esen Şentürk, Emre Gülcü, Belediye Meclis Üyeleri CHP grup sözcüsü Feridun Tümer, Olcay Soran, Erhan Engin, Süleyman Paçaman, itfaiyecilere baklava ikram ederek itfaiyecilik haftasını kutladı.

İlçe Başkanı Anıl Çakır, ziyaret sırasında Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinden bilgi aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çakır, itfaiyecilerin hayat kurtarmak için her zaman hazır ve nazır olduğunu belirterek, "Onların çalışmalarını desteklemek ve toplumumuzun güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğundadır. İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayarak, bu değerli insanlara olan minnettarlığımızı ve saygımızı ifade edelim" dedi.