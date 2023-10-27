Keşan'da Atatürk Anıtı meydandaki yerini aldı

Edirne Keşan'da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı yerine monte edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yapımı süren Cumhuriyet Meydanı’na konulacak olan Atatürk Anıtı alandaki yerini aldı.

29 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı törenlerinin gerçekleşeceği alanda düzenleme çalışmaları son hızla devam ediyor.

Burada bulunan mozole ve Atatürk Anıtı ve birbirinden güzel rölyeflerde tamamlandı. Meydan yolu da ayrıca asfaltlanırken, Cumhuriyet Bayramı töreni için protokolun oturacağı tribünde monte edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmalarla ilgili olarak “Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutlayacağımız meydanımızda hazırlıklarımız durmazsın devam ediyor. Peyzaj düzenlemelerinden, Atatürk Anıtına, birbirinden güzel rölyeflerinden, asfaltlanan yoluna kadar aynı anda bir çok faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı 100. Yılında kutlamak için geri kalan günleri iple çekiliyoruz.”