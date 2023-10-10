Keşan'da Amatör Spor Haftası'na kortejli yürüyüş

Amatör Spor Haftası, Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Amatör Spor Haftası kapsamında, Kent Müzesi önünden kortej yürüyüşü yapıldı.

Keşan’daki spor kulüplerinin yönetici, antrenör ve sporcularının da katıldığı kortej yürüyüşü Alparslan Türkeş Meydanı’nda sona erdi. Burada, Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çimen tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı.

AMATÖR DEMEK, AMATÖRLÜK DEMEK, KARŞILIKSIZ SEVMEK DEMEKTİR

Vedat Çimen, sporun, devletimizin yaygınlaştırmaya çalıştığı hem merkezi hem de yerel yönetimlere görev olarak verdiği, insanlığın ruh ve bedenine, olmazsa olmaz derecede faydalı olan en önemli ihtiyaç ve hususlardan biri olduğunu belirtti.

"Spor başarıya da başarısızlığa da tahammüldür" diyen Çimen, "Bu kadar önemli bir konunun devlet içerisindeki yerine baktığımızda, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın altyapıyı hazırlayarak bütün illerimize götürmeye çalışmaktadır. Müdürlüğümüzde; personeliyle, antrenörleriyle bu hizmete katkı sağlayarak, hem devletimize hem de milletimize karşı sporun temeli olan, amatör sporu yaygınlaştırarak istediğimiz başarıyı elde etmeyi mümkün kılmaktır. Amatör demek, amatörlük demek, karşılıksız sevmek demektir. Bir işi severek, maddi çıkar olmadan, iliklerine kadar hissetmek demektir. Ülkemizin son yıllarda uluslararası spor platformlarında, profesyonel anlamda oldukça iyi seviyelere gelmesi, amatör sporlara, alt yapılara verilen değer ve yardımlar sayesinde olmuştur. İlçemizde de bunun yansımasını açık bir şekilde görmekteyiz. Tesisleşmede Türkiye ortalamasının çok çok üstünde olmamız, bizleri de ayrıca daha çok çalışmaya ve sporu daha çok sevmeye de teşvik etmektedir. Hep birlikte burada bulunan öğretmen, antrenör, sporcu ve öğrenci kardeşlerimize amatör sporun daha da tabana yayılması için çalışma mecburiyetinde olduğumuzu unutmamalıyız. Bugün başlayıp, hafta sonuna kadar devam edecek olan, etkinlik ve yarışmalarımıza, tüm Keşan halkını davet ediyor, yarışacak sporcularımıza basari, öğretmen ve antrenör arkadaşlarımıza ise kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Program, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Hafta boyunca spor karşılaşmalarının gerçekleştirileceği bildirildi.