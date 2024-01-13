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Keşan'da adına Instagram hesabı açılan kişi şikayetçi oldu
YAŞAM 13.01.2024, 12:27
Edirne Keşan’da, kendi adına Instagram hesabı açılarak paylaşımlar yapıldığını beyan eden bir kişi, polise şikayette bulundu.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Edirne Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne 11 Ocak 2024 tarihinde başvuran EG, kendi adına Instagram hesabı açılarak paylaşımlar yapıldığını bildirdi. Müşteki EG, paylaşımların kendi bilgisi ve izni olmadan yapıldığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu belirtti.
Olay üzerine polis ekipleri, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, müştekinin adına açılan Instagram hesabının kim tarafından açıldığı ve paylaşımların içeriği araştırılıyor.
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