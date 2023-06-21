Kentsel dönüşümde rol model olacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye rol modeli olan kentsel dönüşüm projelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye ilçesindeki Muratpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin birinci etabına düzenlediği yıkım töreniyle start verdi.ERZURUM (İGFA) - Törenin açılışında konuşan Genel Sekreter Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Genel Sekreter Aynalı, “Kentsel dönüşümde de Sayın Başkanımızın öngörüsüyle muhteşem işlere imza atmaya devam ediyoruz. Bu alanda 2100 metrekarelik alanda 9 bina ve 23 bağımsız bölüm yıkacağız. 52 hak sahibi ile anlaşmanın sağlandığı projemiz zemin + 5 kat olarak hazırlandı. Projemiz kapsamında Muratpaşa Mahallemizde 10 iş yeri ve 75 de ofis inşa edeceğiz” dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Altundağ da, “Milli bir mesele olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm olgusunu, eskimiş yapı stoklarını yıkmak suretiyle bu alanda kentsel dönüşümü başlatmış bulunmaktayız. Bu vesile ile bizleri motive eden, bizlere cesaret ve güven veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendiye bir kez daha şükranlarımı sunarım” diye konuştu. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Uçar da, projenin Yakutiye ilçesinde uygulanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etti. Uçar, “Birinci etabı başlayan bu güzel projemiz ilçemiz ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” kaydını düştü. AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu da, AK Belediyelerin değişim ve dönüşümde önemli projeleri tek tek hayata geçirdiğine dikkati çekerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey ve İlçe Belediyelerimiz her alanda olduğu gibi kentsel dönüşümde de muhteşem işlere, güzel projelere imza atıyorlar. Mehmet Sekmen Başkanımız ve tüm İlçe Belediye Başkanlarımızı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DE BİR NUMARAYIZ”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Erzurum’un en eski yerleşim birimlerinden olan Muratpaşa Mahallemizde hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm projemizle birlikte bu bölgede yeni bir ticari alan oluşturacağız. Risk taşıyan binaların yıkımıyla başlayan ve sonra da modern bir tasarımla taçlandıracağımız projemizle birlikte mahallemizin kentsel estetiğine de yeni bir çehre kazandırmış olacağız. 2 bin metrekare alanda 9 riskli bina ve 18 adet bağımsız birimden oluşan bölgede inşallah ilçemize yakışan bir projeyi halkımızın beğenisine sunacağız” dedi. Başkan Mehmet Sekmen, “Sadece kentsel dönüşüm alanında yaptığımız ve yürüttüğümüz çalışmalar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet vizyonunu ortaya koyması açısından önemli bir ölçüdür” diye konuştu. “Gerek kendi imkânlarımız ve gerekse TOKİ işbirliği ile Erzurum’un dört bir yanını modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ederek, şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “En önemlisi de, bu süreci ‘Yerinde dönüşüm’ modeliyle yönetiyoruz. Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekânsal yenilenme olarak bakmıyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken, insanımızın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Yeni projelerle… Yeni kentsel dönüşüm hamleleriyle Erzurum’u yenilemeye, Erzurum’u büyütüp geliştirmeye ve bu kadim şehri hak ettiği noktaya ulaştırmaya hep birlikte devam edeceğiz.” Konuşmaların ardından Muratpaşa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi için yıkım çalışmasına başlandı.