Kentsel dönüşümde model olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm projesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Soyer, Ege Mahallesi’nin İzmir’in belki de en kritik kentsel dönüşüm noktalarından biri olduğunu belirterek “Artık çok önemli bir aşamaya geldik. Zemin çalışmalarının ardından inşaatların yükseldiği bir noktadayız. Heyecanla bekliyoruz. Burada kurduğumuz modelin Türkiye’ye yayılmasını diliyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin dört bir yanında Türkiye’ye örnek bir model oluşturacak nitelikle hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. Yüzde yüz uzlaşı, yerinde dönüşüm, belediye garantörlüğü ilkelerine bağlı olarak yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında Ege Mahallesi’ndeki süreçte de hız kesilmiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ege Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanındaki inşaat ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, birinci etabın yüklenicisi Durbay Grup Ortaklığı adına Nazmi Durbakayım, Ege Mahallesi sakini Özer Kaleli, Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri eşlik etti.

“Buradaki vatandaşlarımızı memnun edecek bir yol haritası izledik” Başkan Tunç Soyer, “Ege Mahallesi İzmir’in belki de en kritik kentsel dönüşüm noktalarından biri. Başından beri istişareyle buradaki vatandaşlarımızı memnun edecek bir yol haritası izledik. Bugün artık çok önemli bir aşamaya geldik. Zemin çalışmalarının ardından inşaatların yükseldiği bir noktadayız. Heyecanla bekliyoruz. Müteahhidimizle çok uyumlu bir çalışma içindeyiz. Tüm çalışma arkadaşlarım bizim heyecanımızı paylaşıyor. Burada kurduğumuz modelin Türkiye’ye yayılmasını arzu ediyoruz. Bu model çok sağlıklı ve Türkiye’ye umut veren bir model olacak. Bunun olabilmesinin tek koşulu buradaki başarının güçlü olması. Tüm paydaşlar bu duygu ve düşüncelerle hareket ediyor. Hep beraber bu heyecanı paylaşıyoruz. Diliyorum bu kaotik ortamda Türkiye’ye, İzmirlilere umut verecek bir girişim başarıyla sonuçlanacak. Hızla yol almaya devam edeceğiz” dedi.

“Öncelik hak sahiplerinde” Durbay Grup Ortaklığı adına alanda olan Nazmi Durbakayım ise “Ege Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm sistemi yeni bir model. Tunç Başkanımızın gayretleriyle yeni bir model oluştu. Hak sahiplerine bloklar yapılıyor, bunun karşılığı olarak müteahhide kat karşılığı olarak bina yapılıyor. Öncelikle hak sahiplerinin blokları inşa edilecek. Zemin iyileştirilmesinde sona yaklaştık. Diyafram duvarlar yapıldı, ankrajlar yapıldı, şimdi hafriyat ve kazık geçiyor. Süratle binalar yükselmeye başlayacak. Hak sahiplerinin neticeleri görmesi suretiyle diğer bölgelerde de işler daha hızlı gidecek. Deprem hassasiyetinin olduğu bir dönemde bu projenin ehemmiyeti bu bakımdan birinci planda. İnşallah bu model Türkiyemize yayılır. İnsanlarımız deprem riski olmayan binalarda rahat, huzurla yaşar” diye konuştu.

“Mahalleli çok memnun” Ege Mahallesi sakinlerinden mahalle sakini Özer Kaleli de “Çok güzel bir süreç yaşıyoruz. Başkanımız kimseyi mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşüm çalışması yapıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Mahalleli çok memnun. Ege Mahallesi’nde hiç kimse mağdur kalmayacak. Burada 36 tane ev yıktık, herkesin enkaz parasını ödedi başkanımız, herkes mutlu oldu. Kendilerine teşekkür ederim. Kısa bir zamanda halkımızın dairelerine geçmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplam 7 hektar alanda dönüşüm yapılacak Ege Mahallesi’ndeki dönüşümün tamamı, yeni kent merkezinde yer alan, doğusunda Meles Çayı, batısında İZBAN demiryolu hattı ve Kahramanlar Mahallesi, kuzeyinde Liman Arkası bulunan, bugün işlevini yitirmiş sanayi alanlarıyla sınırlanmış 7 hektar büyüklüğündeki bölgede yapılacak. Yaklaşık 2 bin bağımsız birimin üretileceği Ege Mahallesi kentsel dönüşüm alanında birinci etapta 700 bağımsız birim inşa edilecek. Uzlaşmalar ve tapu devirleri tamamlandıkça ihaleye yönelik yeni yapım etapları belirlenecek.

Ege Mahallesi’ndeki çalışmalar tamamladığında 7 hektarlık dönüşüm alanında hem fiziksel hem sosyal açıdan tüm eksiklikler giderilmiş olacak. Depreme dayanıklı yepyeni bir Ege Mahallesi yaratılacak.