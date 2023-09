Kentsel dönüşümde hedef 20 bin konut

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yapımını tamamladığı Beştepeler Sosyal Tesisi'nin açılışına katıldı. Törende İzmir'de 5 bin konutun kentsel dönüşüm çalışmasını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Soyer, “Önümüzdeki dönem için hedefimiz 20 bin. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız Türkiye'deki yanlış uygulamalardan çok farklı ve özgün. Kimse sizin üzerinden para kazanmayacak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediyesi tarafından inşa edilen Beştepeler Sosyal Tesisi’nin açılışına katıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un ev sahipliğindeki programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, CHP İzmir İl yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tesisin inşaatına yüzde 20 oranında (6 milyon lira) destek verdi.

Bu tesis kentsel dönüşüm vizyonumuzun yansıması 1. Kadriye Mahallesi’nde yer alan tesisin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, bu bölgede yapılan kentsel dönüşümün bir ürünü olarak hizmete açılan tesisin yurttaşların birçok ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi. İzmir'de yürütülen kentsel dönüşüm projelerinin Türkiye’deki yanlış uygulamalardan çok farklı ve özgün olduğuna dikkat çeken Başkan Soyer, “Çünkü biz kentsel dönüşümü yerinde dönüşüm ve mekânsal adalet ilkeleri üzerine inşa ediyoruz. Kentsel dönüşüm yaparken o alandaki insanları şehrin başka yerlerine gitmek zorunda bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızın doğup büyüdüğü mahalleleri kimseye peşkeş çekmiyoruz. Kentsel dönüşümü yerinde ve adil bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Dönüşüm alanlarında yaşayanların yine o bölgede yaşama hakkını garanti altına alıyoruz. Kentsel dönüşümü sadece binaların dönüşümü değil aynı zamanda insanların komşuluk ilişkilerinin, o kentle kurdukları tarihsel bağların devamını sağlayacak şekilde yürütüyoruz. Bu tesis tam da bu vizyonun bir yansıması” dedi.

Konak'ta da kentsel dönüşüm yapacağız “İçinden geçtiğimiz ekonomik krize, yaşadığımız bunca felaket ve acıya rağmen bu şehir için hep birlikte birçok çalışma yürüttük” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Soyer, “Zor koşullar altında dayanışmayı uyguladık. Derler ya sakin sulardan iyi kaptan çıkmazmış, son 4 yılda sayısız engeli beraber aşarak bu şehri daha yaşanabilir hale getirmeye gayret ettik. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 5 bin binanın kentsel dönüşüm çalışmasını sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönem için hedefimiz 20 bin. Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan bir uygulama yapıyoruz. Biz kentsel dönüşümde müteahhitleri zengin edecek bir çare aramadık. Tam tersine İzmir’in iş insanlarını bir araya getirerek inşaatın yarattığı rantın doğrudan doğruya kooperatifler vasıtasıyla gecekondular ve kentsel dönüşüm yaşanan yerde yaşayan insanlara aktarılmasını sağladık. Kısacası; bunu yapabilmek için de İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerini ihaleye soktuk, kamunun eliyle inşaatları yapmaya başladık, kamunun gücüyle kentsel dönüşümü yapmaya başladık. O nedenle çok hız kazandık. Şu anda yürüttüğümüz 5 bin konutluk kentsel dönüşüm bölge bölge yürüyor. Konak Belediye Başkanımla beraber burada da yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerini Konak’ta yürütülecek kentsel dönüşümün müteahhidi haline getireceğiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Kimse sizin sırtınızdan, tarihiniz, sizin üzerinizden ve sizin çocuklarınız üzerinden para kazanmayacak. Belediyenin kamusal gücünü sizin kentsel dönüşüm alanlarınız için kullanacağız. Bu kadar basit bu kadar net. Sizi her daim sevmeye devam edeceğiz. Sizin menfaatleriniz, sizin yüzünüzün gülmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Daha yolun başındayız. Göreceksiniz, çok daha güzellerini yapacağız. Biz gerçekten büyük bir aileyiz. O büyük aileyi yaratan herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer'e teşekkür Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise, “Geride bıraktığımız 4 buçuk yıllık hizmet süremizde, ‘Birlikte Konak’ anlayışımızı büyüterek, tüm paydaşlarımızla Konak için çalışıyor ve üretiyoruz. İzmir’in kalbi Konak’ta her kesime dokunan bir anlayışla hizmet ediyoruz” dedi. Tesisin 30 milyona yakın maliyeti olduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Batur, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de bize yüzde 20’lik bir katkısı var. 6 milyon gibi bir destekle bu tesisin tamamlanması noktasında katkı sunan ve her zaman yanımızda olan Tunç Soyer başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisine Konak’taki her problemimizde desteğinden dolayı da bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muhtar ve pazarcıların başkanı memnun Sosyal tesisin yanı sıra zemin katı pazar yeri olarak kullanılacak proje için söz alan 1.Kadriye Mahallesi Muhtarı Hamdin Alpboğa ve Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen hizmetlerden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkürlerini sundu.