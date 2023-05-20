Kentsel dönüşüm alanlarında hafriyat temizleme çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm proje alanlarında insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten gecekondu molozları ve yıkıntı atıklarını temizlemeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde gecekondu ve metruk yapıların yıkılmasıyla oluşan hafriyat atıklarının neden olduğu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Görüntü kirliliği ve güvenlik sorunlarına da neden olan metruk yapılara ait moloz ve yıkıntı atıklarını temizleyen Kent Estetiği Daire Başkanlığı, çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan atıkları bertaraf ediyor.

DOSTLAR MAHALLESİ’NDE ÇALIŞMA 18 AY SÜRECEK

Metruk hâlde bulunan gecekondu yıkıntılarının görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve vatandaşların yaşam alanlarını iyileştirmek için başlatılan moloz temizlik çalışmaları Çankaya’da Dikmen ve Şirindere ile Mamak’ta Boğaziçi Mahallerinden sonra şimdi de Mamak Dostlar Mahallesi’nde moloz temizlik çalışmalarına başlandı.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin 227 bin metrekarelik alanını oluşturan Boğaziçi Mahallesi’nden 55 bin ton moloz atığı temizlendi. Dostlar Mahallesi’nde ise 1 milyon 235 bin metrekarelik alanda yeni başlayan temizlik çalışmalarının yaklaşık 18 ay sürmesi ve temizlik sonucunda 1 milyon 250 bin ton atık kaldırılması planlanıyor.

Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanı’nda ise 2 bin 332 gecekondunun yıkımı ve moloz temizliği gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALAR GELECEK DÖNEMDE DE SÜRECEK

Kentsel dönüşüm alanlarında ortaya çıkan sağlıksız yapı stokunun yıkılması sonunda ciddi bir kirlilik ortaya çıktığını kaydeden Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, “Burada yaşayan insanların bölgeyi terk etmesinin bu çevrede yarattığı olumsuz etkiler ve vatandaşlarımızın rahatsızlıklarının ortadan kaldırılması için belediyemizce temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Boğaziçi Mahallesi’ndeki çalışmanın yaklaşık 11 ay sürdüğünü belirten Söylemez, şöyle devam etti:

“Bu çalışmamızda yaklaşık 55 Bin ton atık kaldırıldı. Şimdi Dostlar Mahallesi’ndeyiz. Burası projenin bir diğer etabı... Bu bölge, çok daha büyük bir alan ve yaklaşık 1 Milyon 250 bin tonluk bir atık kaldıracağız. Böylelikle çevredeki rahatsızlığın önüne geçilmiş olacak. Bu projenin bütün etaplarındaki temizlik çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de sürecek. Yaklaşık 18 aylık periyotta tamamlamayı planlıyoruz.”