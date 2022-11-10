'Kentini Tanı, Erken Tanı' farkındalık projesi Antalya'dan başladı

﻿İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği, AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz desteği ile “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi”ni başlattı.ANTALYA (İGFA) - İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz desteği ile hayata geçirilen “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” projesi Antalya'da kadınlarla buluştu.

Kadınları meme kanseri konusunda bilgilendirmeyi hedefleyen proje kapsamında meme kanseri hakkında eğitimler verilecek.

İhtiyaç Haritası, eğitim verilecek illerde meme kanseri farkındalığı çerçevesinde sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişileri ve bölgeleri tespit edecek, eğitim alan kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) taramalarının yapılması için randevuları koordine ederek ulaşımlarını sağlayacak ve tarama sonrası tüm süreci takip edecek.



“Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” kapsamındaki buluşmaların ilki Antalya'da gerçekleşti.

Etkinlikte Kanser Savaşçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Berrin Kurdoğlu Aydın tarafından 250 kadına farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde; meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama (mamografi) ve elle muayene gibi konularda bilgi verildi. Eğitim ve meme kanseri taramalarının önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı illerinde de devam etmesi planlanıyor.

Proje kapsamında kadınlara eğitim veren Kanser Savaşçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Berrin Kurdoğlu Aydın, dünyada en sık rastlanan kanser türlerinden biri olan meme kanseri günümüzde neredeyse yedi veya sekiz kadından birinde görüldüğüne dikkati çekerek, oldukça ciddiye alınması gereken bu hastalık hakkında kadınları bilgilendirmek büyük önem taşıdığını söyledi. Eğitimlerimizin ilk durağı olan Manavgat'taki buluşmamıza gösterilen yoğun ilgiden ve bu eğitimleri vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Aydın, eğitimlerin kadınların yaşamına pozitif bir anlam ve fayda katmasını diledi.