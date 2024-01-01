Kent temizliğine katkı sunan esnafa teşekkür

Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi esnaflarından Ahmet Zahit Uysal’a, işyerinin çevresinde uzun süredir yürüttüğü temizlik çalışmalarından dolayı, Çanakkale Belediyesi adına teşekkür edilerek çiçek takdim edildi.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce kent genelinde yürütülen genel temizlik çalışmalarına, işyerinin çevresini temizleyerek katkı sunan esnaf Ahmet Zahit Uysal’ı ziyaret eden Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar, kent temizliğine vermiş olduğu katkılardan ve örnek davranışından dolayı, Çanakkale Belediyesi ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan adına teşekkürlerini sundu.

Kavcar, esnaf ve kentlilerin genel temizliğe ilişkin örnek davranışlarının, Müdürlük tarafından yürütülen çalışmaların destekleyicisi olduğunu da kaydetti.