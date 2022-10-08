Kenan Akansel'den şehitlere mükemmel bir kitap!

Hayatında sürekli yenilik yapmak isteyen hayatına değer katmaya çalışan Kenan Akansel,Kurduğu hayalleri’de bir bir gerçekleştiriyor. Türkiye’nin önde gelen Eğitim firmalarından birini kuran Akansel,Şehit babasına ait Anma gününü gerçekleştirip ,babası ve annesinin Paris de dilediği hayali anma gününde gerçekleştirdi ve şimdi yine hayalini kurduğu Kitap çıkarma hayalini’de gerçekleştirmek üzere ilk adımını attı ve bu hayal sayesinde birçok ailenin evine özlem birçok ailenin evine oğullarının anısı gireceği şeklinde konuştu ve Akansel bu kitap sayesinde hayalini gerçekleştirerek okuyucularına ; hayatta devam ederken yolunuza çıkan zorluklara göğüs gerip tüm olumsuzluklara rağmen yolun sonundaki Işığı Görebilme şansını kendinize yaratın ve emin olun o zaman her şey çok güzel olacak ve Hayat Bayram Olacak" diyerek tavsiyelerde bulundu.