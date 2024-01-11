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Kekilli: Sanat, siyasetin aleti olmamalı

YAŞAM 11.01.2024, 15:20
Kekilli: Sanat, siyasetin aleti olmamalı

Türkiye yoğun bir yerel seçim gündemine girerken sanatçıların siyasete girmeleri ve politik duruşları tartışılmaya başlandı. Kendisine de bu süreçte belediye başkan adaylığı teklif edilen ünlü Rock Müzik Sanatçısı Murat Kekilli, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada, “Sanatçının protestoya ihtiyacı var.” dedi.Gülsüm YILDIRIM - Rüstem PEHLİVANLAR - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Ülke gündemini dolduran ana konu son günlerde yerel seçimler. Haftalardır süren aday belirleme sürecinde kendisine de belediye başkan adaylığı teklifleri gittiğini söyleyen ünlü sanatçı Murat Kekilli, “Ben sosyoloji, tarih ve konservatuar okudum. Siyaset ile alakalı bir eğitim almadım. Siyaset, özel meziyet istiyor. İnsanlar bazen taviz vermek zorunda kalırlar ama ben öyle birisi değilim, belli başlı kalıplarım vardır. Siyasetçinin esnek olması gerekir ancak ben o esnekliğe sahip değilim. Eğer Meclis’te sanat komisyonu kurulup, milletvekili seçimi olsaydı belki düşünebilirdim. Bu durumu da yine sevenlerime danışıp gerçekleştirirdim. Bu konuyu danışmadan yola çıkmayı uygun görmüyorum.” dedi.

“KENDİMİ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DÜŞÜNEMİYORUM”

Sanatçıların siyasete yönelmesini doğru bulmadığını belirten ünlü sanatçı Kekilli, “Sanatçılar için telif kuruluşları var. Bunlar sanatçıları koruyor, haklarını savunuyorlar ve siyasetçilerle işbirliği içerisindeler.  Belki sanat adına farklı oluşumlar gerçekleşir. Ülkemizde bir ‘Sanat Komisyonu’ olsaydı bu bağlamda düşünebilirdim. Öte türlü kendimi belediye başkanı olarak düşünemiyorum. Sanat çok farklı bir şey. Toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Bizden önce geçen, farklı görüşte sanatçılar var ve onların hayatlarına baktığımda karşıma hep şu çıkıyor: Barış Manço, Cem Karaca farklı fikirlerdeydi ama toplumun geneli tarafından seviliyorlardı. Bu sevgiyi oluşturmak büyük lütuf. Bunu kaybetmemek lazım. Siyasetçi siyasetini yapsın, insanlarına dürüst ve adil davransın ancak siyasi partilerin sanatçılara eşit davranmadıklarını biliyorum. ‘Bizden değil’ görüşünü ortaya koymamalarını çok isterdim ama maalesef bu durum toplumumuzda oldukça fazla.” şeklinde konuştu.

“SANAT, SİYASETE BULAŞMAMALI”

Sanatın bir bakıma halk, eşitlik ve adalet için protesto olduğunu ve birlikteliği sembolize ettiğini dile getiren Murat Kekilli, “Birlikteliği kaybetmemek adına sanatçının farklı alanlarda bulunmasını tasvip etmiyorum. Bu nedenle Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray gibi usta sanatçılarımız çok sevildi ve doğru yaptıklarını da düşünüyorum. Siyasetçiler bizi çağırır, gideriz ama bundan bir adım fazlası olmaz, olmamalı. Sanat bunlara bulaşmamalı. Sanatçının protestoya ihtiyacı olacaktır. Dünyada haksızlık, adaletsizlik var. Eğer bulaşırsan onların siyasi düşüncesi doğrultusunda açıklama yapmak zorundasın ama ben böyle özgürüm. İstediğim zaman ‘Yıkılasın İsrail’ diyebilirim. Kimseye borcum ve minnetim yok. İnsani duruşu sergilemem için bu konularda tarafsız olmam gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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