KEHAYKO: Sokak hayvanları sahipsiz değildir

Hayvan haklarıyla ilgili 81 ilde düzenlenen basın açıklaması Edirne'de de Keşan Hayvanları Koruma Derneği tarafından yapılarak, "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" mesajı verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hayvan haklarıyla ilgili ülke genelinde 81 ilde düzenlenen basın açıklaması Keşan Hayvanları Koruma Derneği (KEHAYKO) tarafından Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde yapıldı.

Açıklamada hayvanlara katliamlar, zulümler, ölümler getirecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Yasemin Opçin tarafından yapılan basın açıklamasına bir çok hayvansever ile KEHAYKO Başkanı Sevinç Cebeci de katıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın örnek gösterdiği Konya Büyükşehir Belediyesi barınağında köpeklerin kafalarına kürekle vurularak öldürüldüğünü hatırlatıldı.

“Bu barınakta binlerce köpeğin aç sefil durumda, ölen başka köpekleri yiyerek yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı orayı ziyaret eden gönüllülerce bizzat tespit edildi" denilen açıklamada, "Belediyelerin görev ihmallerinin bedelini, ‘belediyeler kısırlaştırma yapmadığı için bu dünyaya kendi iradeleri dışında gelen’ hayvanlara ödettirmeyeceğiz. Sonuna kadar hayvanların yaşam hakları için mücadele edeceğimizi gerek kurumlara ve gerekse 'köpekler öldürülsün' diyen ‘kanlı şer odakları’na buradan bir kez daha haykırıyoruz" denildi.

İlgililerin hayvan hakları savunucularının taleplerini dikkate almadığı kaydedilen açıklamada, uyarılarını ise madde madde şöyle sıraladılar:

“1) Resmen zehir ve kıyma alarak 100 yıl Boyunca Zehirleyerek öldüren belediyeler 2004 yılında çıkan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunundan 18 yıl geçmesine rağmen hala daha bakımevi kurmadılar, hayvanları toplarken birazını öldürüp kalanları da başka şehirlere kırsala çöplüklere atmaya devam ettiler.

2) Bu dönemde Konya, Balıkesir, Denizli, Samsun, Trabzon, İstanbul, İzmir, Aydın, Gaziantep, Erzincan, Kocaeli, Mersin ve Beykoz gibi büyük yaşam alanlı dev bakımevleri yapılan şehirlerde, bir taraftan katliamlar devam edip, bakımevlerinde hayvanlar aç susuz ölümlere mahkum edilirken, sokak hayvanı sayısı dev bakımevlerine götürmek bahanesi ile ilçelerin birbirlerine köpek atmaları sebebi ile patlayarak artmaya devam etti.

3) Bütün belediyelerin kendi sınırları içinde kısırlaştırma üniteleri, bakımevleri kurmaları hükmü maalesef yeni 7332 sayılı yasada belediyelere 3-4 yıla yakın süreler verilerek ötelendi.

4) Türkiye’deki 916 ilçe her gün 10 kısırlaştırma yapılsa, bir yılda 2.198.400 kısırlaştırma sadece ilçelerde olabiliyor... Bunun yanında 80 büyükşehir ve il, günde 50 şer kısırlaştırma yapsalar yılda 960.000 kısırlaştırma il ve büyükşehirlerde olur…Yılda yaklaşık 3.000.000 civarında köpek kısırlaştırılır ve köpek nüfusu hızla azalmaya başlar. DSÖ nün verilerine göre düzenli kısırlaştırma ile her yıl sayıda yüzde 30 oranında azalma olacağı düşünüldüğünde, sorunun 2 yıla kalmadan büyük ölçüde kontrol altına alınacağı açıktır.

5. Tek çözüm olan kısırlaştırma ile 2 yılda üreme kontrol altına alınabilecekken, Tarım Bakanlığı ve bazı siyasiler, kanlı şer çetesini de yanına alarak ormanlara dev barınaklara toplama öldürme odaklı çalışmaları ısrarla sürdürmekteler.

6. Bu tespitler çerçevesinde, ilgili herkesi uyarıyoruz. kadim kültürü merhamet olan Anadolu insanları ve biz yüreğini bu hayvanlar için ortaya koymuş gönüllüler bir hukuk devleti olan Türkiye’de, bu hayvanlara katliamlar zulümler ölümler getirecek hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz.”