Kedi ve baykuş operasyonu!

Ordu’da mahsur kalan yavru kedi ve yavru baykuşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.ORDU (İGFA) - Ünye ilçesinde Saraçlı Mahallesi’nde bir yavru kedi, 3 katlı bir binanın 1. katındaki havalandırma boşluğunda mahsur kaldı. Sesler üzerine apartman boşluğunda bulunan kediye fark eden vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun öğrenilmesi üzerine hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma üzerine yavru kedi kurtarıldı. Kurtarılan kedi daha sonrasında ekipler ve vatandaşlar tarafından biberon ile beslendi.

Yine Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi’nde 1 katlı binanın çatısına sıkışan yavru baykuşlar ev sahibinin ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru kedi ve yavru baykuşların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan iki olayda da durumu ihbar eden vatandaşlar başarılı kurtarma sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.