KEDAK arazi arama kurtarma tatbikatı yaptı

Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) eğitim ve tatbikatlarına aralıksız devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Birçok doğal afet konusunda eğitim alan Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) geçtiğimiz Pazar günü de “Arazi Arama Kurtarma Tatbikatı” gerçekleştirdi.

Çamlıca Köyü ile Pırnarköy arasında yapılan tatbikata 22 ekip üyesi katıldı. Senaryo gereği ormanlık alanda kaybolan 2 kişi için çalışma başlatan ekip, 3 saatlik çalışma sonucunda kayıp şahıslara ulaşıldı.

Konu hakkında Bilgi veren KEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yumuşak 22 ekip üyesi ile birlikte tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bölgemizin coğrafi yapısı nedeniyle arazide kaybolma vakaları yaşanıyor. KEDAK olarak daha önce birçok kayıp vaka olayında görev aldık. Ekibimize yeni katılan arkadaşlarımıza ilk olarak teorik eğitim verilmesinin arından uygulamalı eğitim tatbikatımızı yaptık. Eğitimlerimiz devam edecek. “Sen yoksan bir eksiğiz” sloganıyla herkesi eğitimlerimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.