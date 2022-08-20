Keçe Sanatı yeniden hayat buluyor

Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatının yeniden hayat bulması ve gelecek nesillere aktarılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezinde açılan kurslarda, kadınlara keçe eğitimi veriliyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ahmet Yesevi Kadın Merkezinde açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Günün büyük bir bölümünü kurs merkezinde geçiren kadınlara unutulmaya yüz tutmuş keçe atölyesinde eğitim veriliyor.

Şanlıurfalı kadınların aynı çatı altında buluştuğu kurs merkezindeki atölye çalışmalarında hazırlanan keçelere desenler veriliyor. Kadınların büyük bir titizlikle hazırladıkları keçeden, çanta, süs eşyası, tablo ve keçe bebekler hazırlıyor. Rengarenk süslemelerin yapıldığı keçe tablolar, evlerin duvarlarını süslüyor. Farklı metotlarda yapılan ürünler kadınlar tarafından satışa sunuluyor.

Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatının yeniden hayat bulması için açılan kurslara katılan kadınlar, desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.