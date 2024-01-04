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Kaz Bayramı'na hazırlanıyorlar

YAŞAM 04.01.2024, 10:19
Kaz Bayramı'na hazırlanıyorlar

Kocaeli'de Eseler Köyü’nde 19 Ocak Cuma günü 3.’sü düzenlenecek Kaz Bayramı için köydeki kadınlar imece usulü kuru yufka açmak için bir araya geldiKOCAELİ (İGFA)  - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi, çevre köy muhtarları ve mahalle sakinleri iş birliği ile kent genelinde bu yıl üçüncüsünün düzenlenecek, ancak geçmişi 200 yıl öncesine dayanan geleneksel Kaz Bayramı etkinliği için hazırlıklar başladı.

19 Ocak Cuma günü Eseler Köyü’nde yapılacak etkinlik öncesinde köydeki kadınlar imece usulü kuru yufka açmak için bir araya geldi. Kocaeli’nin yöresel-kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Kaz Bayramı, Eseler köy meydanında birbirinden farklı etkinlikler ve yöresel ikramlarla kutlanacak.

İMECE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Eseler Köyü’nde 19 Ocak Cuma günü gerçekleşecek "Kaz Bayramı" geleneği, köy sakinlerini bir araya getiriyor. Kaz Bayramı her yıl ocak ayının ikinci yarısında, köy büyüklerinin belirlediği tarihte kutlanıyor. Aylar öncesinden kazların besiye çekilmesiyle başlayan bayram hazırlıkları, havaların soğumasının ardından Eseler, Solaklar, Hasanoğlu, Biberoğlu ve Durhasan köylerinden yardıma gelen kadınlar tarafından imece usulü kuru yufka açılmasıyla devam ediyor. Etkinlik günü tirit olarak kullanılacak yufkalar, kadınlar tarafından özenle hazırlanarak muhafaza edildi.

Kazların pişirilmesi sırasında kullanılacak doğal şişler kızılcık ağacından kesilerek hazırlanıyor. Bayramdan 2 gün önce toplu halde kesilen kazlar temizlenip yağı alındıktan sonra pişirilmek üzere hazır ediliyor. Bir gün suda bekletildikten sonra kızılcık ağacından hazırlanan şişlere dizilen kazlar, bayram gecesi tavalarda köy fırınına sürülüyor. Sabah vakti kazlar ters düz edilerek, suyun bir kısmı alınıyor. Öğlen vakti fırından alınan kazlar, kaz yağıyla ıslatılmış tirit, taşlık dolması, şekerli börek, kaz ciğerli börek ve erik hoşafı eşliğinde sofralardaki yerini alarak misafirlere ikram ediliyor.

KÜLTÜREL DEĞERLER SERGİLENECEK

Eseler köy meydanında gerçekleşecek Kaz Bayramı etkinliği sayesinde Kocaeli’nin yöresel ve kültürel değerlerinin sergilenmesi sağlanıyor. Ayrıca köylülerin kendilerinin üretmiş oldukları yöresel ürünleri satabilecekleri satış alanları da yer alacak.

Köyde hazırlık yapan bayanlar, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Eskiden akrabalarımız kaz yemeğe geliyordu. Şimdi bayramımız o zamana göre daha kalabalık, daha güzel geçiyor. Etkinlik sayesinde geleneklerimizi gelecek nesillere aktarıyoruz. Çocukluğumdan beri biz bu bayramı kutluyoruz. Bunun herkesin duymasını istiyoruz. Kazlarımızı besiye çekiyoruz. Belirli bir gün belirleyip imece usulü yufkaları açıyoruz. Köy halkınca gözlemeler yapıyoruz. Bunu böyle duyurmak, halkımızı çağırarak onlarla birlikte daha büyük şenlik haline getirmek, çocukluğumdan beri içimde ukdeydi. Bunu da yaptık. Hedefimizin çok üstüne ulaştık. Etkinlikler kapsamında kurulan stantlarda köy halkı olarak yetiştirdiğimiz ürünlerimizi de satıyoruz. Bizlere faydası oluyor. 19 Ocak’ta etkinliğimize herkesi bekliyoruz. Herkesin başımızın üzerinde yeri var. En iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız.”

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