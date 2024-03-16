KAYÜ Aşçılık Programı “akredite” oldu

Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu (TURAK) tarafından akredite edildi. Aşçılık Programının akreditasyon belgesini Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya, TURAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Celil Çakıcı takdim etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektörlük makamında gerçekleşen akreditasyon belgesi takdim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklılık misyonu ile mesleki ve teknik yükseköğretimde öğrencilerini iş dünyasının ihtiyaçlarını en üst düzeydeki niteliklere haiz olarak mesleki hayata hazırlayan Kayseri Üniversitesi’nin her geçen gün başarı çıtasını daha da ileriye taşıdığını ifade etti.

Kayseri Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim programlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde belirlendiğini belirten Rektör Karamustafa, TURAK tarafından akredite edilen Aşçılık Programımızın da 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında faaliyetine başlayan ve sektörün en çok ihtiyaç duyduğu programlardan biri olduğunu söyledi.

Rektör Karamustafa, “Develi Hüseyin Şahin MYO’muz başarıları ile bizleri gururlandırmaktadır. Özellikle Aşçılık Programımız deneyimli akademik kadrosu ile hem öğrencilere en iyi şekilde eğitim hizmeti vermekte hem de şehre gastronomi alanında katkılar sunmaktadır. Ayrıca Aşçılık Programı öğrencilerimiz katıldıkları hemen her yarışmada derece alarak bizlerin göğsünü kabartmaktadır. Akredite edilmiş program sayımızın önümüzdeki süreçte daha da artırılmasına yönelik çalışmalarımız bulunmaktadır. Aşçılık Programımızın akredite edilmesinde emeği geçen tüm okul yöneticilerimizi, akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Akreditasyon Belgesi hayırlı olsun” dedi.

TURAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Celil Çakıcı ise tüm süreçleri başarı ile tamamlayan Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programımızın Akreditasyon Belgesi almasından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı tebrik etti.

Akreditasyon Belgesi takdim töreninde Turizm Mezunları Federasyonu (TURMEFED) Başkanı ve TURAK Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Erdem Daşçı ile Develi Hüseyin Şahin MYO Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice de bulundu.