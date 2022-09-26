Kayserili ulu çınarlara anlamlı etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlı vatandaşları unutmayarak, ulu çınarları konser ve tiyatro etkinliği ile buluşturacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ne özel Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 19.30’da gerçekleşecek konser ve tiyatro gösterisi etkinliğinde yaşlı çınarlar, Orkestra Şefi Namık Kemal Bilgin ile konserde hem türkü söyleyecek hem de dinleyecek.

ORKESTRA ŞEFİ VE TİYATRO EĞİTMENİ BERABERİNDE ETKİNLİK

Diğer taraftan yaşlı vatandaşlar, Tiyatro Eğitmeni İbrahim Altuntaş ile de ‘Tahta Çanaklar’ adlı tiyatro oyununda sahne alacakken, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri de arkadaşlarının tiyatro gösterisini izleyecek.

ETKİNLİĞE BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ DA KATILACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da eşlik edeceği, Ulu Çınarlar Korosu ve tiyatro topluluğunun konser ve tiyatro gösterisi ile sahne alacağı etkinlikte yaşlı vatandaşlar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ne özel güzel bir gün geçirecek.

BÜYÜKŞEHİR, YAŞLILAR GÜNÜ’NDE DE YILIN HER GÜNÜNDE DE ULU ÇINARLARIN YANINDA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılar için önemli bir hizmeti olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin, içerisinde uğraş terapileri, kültürel, sosyal ve eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği aktivite odaları, destekleyici fizik tedavi hizmetlerinin sunulduğu fizik tedavi ünitesi, okuma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği okuma salonları, müzik eğitimi ve koro faaliyetlerinin gerçekleştirildiği müzik odası, resim dersleri ve yağlı boya çalışmalarının yapıldığı resim odası, psikolojik destek hizmetinin sağlandığı, yaşlılara rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin sunulduğu sosyal servis bulunuyor.

Yaşlı yaşam merkezi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulu çınarların yılın her gününde olduğu gibi Yaşlılar Günü’nde de yanında yer alıyor.