Kayserili öğrencilerden farkındalık projesi
Mustafa Öner İlkokulu 2. sınıf öğrencileri birinci dönemin son haftasında oldukça takdir toplayan bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Aile eğitimi, bağımlılık, kitap okuma, geri dönüşüm, tasarruf ve şehitlere saygı gibi konularda hazırlamış oldukları farkındalık afişlerini Cırgalan Mahallesi'nde yer alan dükkânların camlarına astı.
Muhtarlığın ve mahalle esnafının da takdirle karşıladığı bu çalışma mahalle halkı tarafından büyük destek gördü. İkinci sınıf öğretmeni Funda Menekşe, "Toplumun genelini ilgilendiren konularda küçük yaşta farkındalık kazandırmak çok önemlidir. Okullar çevreden ve toplumdan bağımsız düşünülemez. Okul, toplum ile iç içe ve iş birliği halinde bulunmalıdır." dedi. İkinci ve dördüncü sınıf öğrencileri daha sonra sokak hayvanları için çevreye mama bıraktılar ve okullarında besledikleri kedilere yuva yaptılar.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|20
|53
|2. Galatasaray
|20
|51
|3. Trabzonspor
|20
|37
|4. Beşiktaş
|20
|35
|5. Rizespor
|20
|32
|6. A.Demirspor
|20
|29
|7. Antalyaspor
|20
|29
|8. Kayserispor
|20
|29
|9. Başakşehir
|20
|26
|10. Kasımpasa
|20
|26
|11. Sivasspor
|20
|25
|12. Ankaragücü
|20
|24
|13. Alanyaspor
|20
|22
|14. Hatayspor
|20
|21
|15. Samsunspor
|20
|21
|16. Gaziantep FK
|20
|21
|17. Karagümrük
|20
|20
|18. Konyaspor
|20
|19
|19. Pendikspor
|20
|16
|20. İstanbulspor
|20
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|45
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Kocaelispor
|18
|33
|4. Bodrumspor
|18
|32
|5. Sakaryaspor
|18
|32
|6. Ahlatçı Çorum FK
|18
|30
|7. Bandırmaspor
|18
|30
|8. Gençlerbirliği
|18
|28
|9. Ümraniye
|18
|23
|10. Boluspor
|18
|23
|11. Manisa FK
|18
|22
|12. Erzurumspor
|18
|20
|13. Adanaspor
|18
|20
|14. Keçiörengücü
|18
|19
|15. Şanlıurfaspor
|18
|16
|16. Tuzlaspor
|18
|16
|17. Altay
|18
|11
|18. Giresunspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
|3. Aston Villa
|21
|43
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|20
|34
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|20
|49
|2. Real Madrid
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|20
|41
|4. Barcelona
|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|20
|32
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Valencia
|20
|29
|9. Las Palmas
|20
|28
|10. Getafe
|19
|26
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Deportivo Alaves
|20
|20
|14. Mallorca
|20
|19
|15. Villarreal
|20
|19
|16. Celta Vigo
|20
|17
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|20
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|20
|6