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Kayserili miniklerden 'sera' projesi

YAŞAM 09.01.2024, 07:30
Kayserili miniklerden 'sera' projesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tekden Koleji 5’inci ve 8’inci sınıf öğrencilerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hazırlamış oldukları ‘Akıllı Sera’ projesini inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Tekden Koleji öğrencileri Ahmet Kasap ve Tuna Altunbulak, okul yöneticileri ve öğretmenleri ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulunarak, geliştirdikleri ‘Akıllı Sera’ projesinin sunumunu yaptılar.

Öğrenciler, Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, enerji ve su tasarrufunu sağlayıp, mevsimi olmayan ürünleri yetiştirecek olan ‘Akıllı Sera’ projesi hakkında bilgiler verdiler.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Tekden Koleji Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan, İlkokul ve Ortaokul Müdürü Naci Bayat, Lise Müdürü Göksel Orhan, Bilişim Öğretmeni Fatih Gündüz, öğretmen ve öğrenciler hazır bulundular.

Öğrenciler, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nda (ORAKAF'23) sergiledikleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hazırlamış oldukları ‘Akıllı Sera’ projesinin sunumunu yaptılar.

8’inci sınıf öğrencisi Ahmet Kasap, proje hakkında bilgiler vererek, “Bu projemizin Birleşmiş Milletler Kalkınma amaçları doğrultusunda enerji, su tasarrufunu sağlamak ve mevsimi olmayan ürünleri yetiştirmek olarak 3 amacı vardır. Bu 3 kaynağı ele almamızdaki en büyük sebep dünyada azalan kaynaklardır, bu kaynaklar enerji, su ve gıdadır. Eğer biz bunları dikkatle kullanmazsak gelecek nesiller için dünya yaşanılmaz bir hale gelecektir. Bu düşünceden ele alarak bu projemizi geliştirdik” diye konuştu.

5’inci sınıf öğrencisi Tuna Altunbulak ise proje içeriğini şöyle anlattı: “Güneş paneli ile güneşten aldığı ışığı, elektrik enerjisine çevirerek, bütün seramızın elektriği ile enerji tasarrufu sağlıyor. Toprak nem sensörü ile toprağın nemini ve kuraklığını tespit edecek. Yağmurlama tekniğiyle seramızı gerekli su ihtiyacını karşılıyor. Sıcaklık sensörü ile içerisinin sıcaklığını belirlediğimiz dereceye ayarlıyor. Fotosentez lambası da içerideki bitkilerin büyümesini sağlıyor.”

“GELECEĞİN PROJESİ, ÖNEMLİ VE ANLAMLI”

Projeyi ilgiyle inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gerçekten geleceğin projesi, önemli ve anlamlı, hem ülkemiz hem de insanlığın geleceği açısından buna çok büyük bir ihtiyaç var” dedi. Projenin gelişmesi için destek vereceklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Bunu geliştirme yönünde çalışmamız lazım. Biz paydaş olalım. Tebrik ediyorum, sizin gibi geleceğimiz olan güzel yavrularımızı bağrımıza basıyorum. Daha nice projeler ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Tekden Koleji Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan da Orta Anadolu Kariyer Fuarı’na katıldıkları proje hakkında bilgiler vererek, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’miz bunu her yıl yapıyor. İşçi ve işvereni bir araya getirme anlamında güzel bir çalışma. Bir de Kayseri’de olunca biz de mutlaka yer alalım istedik. Hem ilkokulda hem lisemizde yapmış olduğumuz projeler, TÜBİTAK ile ilgili çalışmalar var, en azından ilkokulumuzdan iki tane öğrencimizin güzel de hazırlıkları vardı, onları orada koyduk. İki gün boyunca öğrencilerimiz 200’e yakın sunum yaptılar” ifadelerini kullandı.

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