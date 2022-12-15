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Kayserili miniklerden maket Togg

YAŞAM 15.12.2022, 09:45
Kayserili miniklerden maket Togg

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erkilet Kütüphanesi’nde minikler yerli ve milli otomobil TOGG’un maketini yaparak, Yerli Malı Haftası’nı kutladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yerli ve milli üretim ve tüketim konusunda projeler ortaya koyarak ve farkındalık oluşturarak yerli ve milli anlayışını küçük yaştan itibaren bireylere kazandırmak amacıyla etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Erkilet Kütüphanesi’nde minikleri bu doğrultuda bir araya getirdi.

MİNİKLERLE ‘TOGG’ VURGULU FARKINDALIK

38 KYS 38 plakalı maket TOGG otomobili vurgulu olarak gerçekleştirilen 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası etkinliğinde minikler, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’un maketi etrafında toplanarak poz verdi. Başlarına taktıkları yerli malı ürünlerin bulunduğu resimlerle süslü taçlarla da Yerli Malı Haftası’nı pekiştiren minikler, bu haftanın anlam ve önemini kavradı.  

ETKİNLİKLERLE VE PROJELERLE ‘YERLİ VE MİLLİ’ CANLISI BÜYÜKŞEHİR

Her zaman yerli ve milli ürün üretimi ve tüketimi noktasında duyarlılık gösteren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu konuda etkinliklerin yanında projelerle de yerli ve milli bir duruş sergiliyor. Bu kapsamda yerli ve milli olarak üretilen, havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı ile havuzları uzaktan izleyen, kontrol eden ve halkla paylaşan sistem vatandaşlara hizmet verirken, diğer taraftan ise Ulaşım A.Ş. mühendis ve teknikerlerinin çalışması sonucunda tasarlanarak Kayseri sanayisi ile birlikte yüzde yüz yerli olarak Kayseri’de üretilen Boji Pres cihazı ile de bu kulvarda faaliyetler gerçekleştiriyor. Öte yandan 2015 yılına gelindiğinde ise yerli bisiklet paylaşım sistemi (KAYBİS) hem Kayseri’de hem de diğer bazı şehirlerde uygulamaya konulurken, Başkan Büyükkılıç’ın ‘olmazsa olmaz’ diye nitelediği tarım konusunda da Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile ata tohumlarını, yerel tohumları çoğaltmak için ‘Yerel Tohum Takas Şenliği’ adı altında farkındalık oluşturuldu.

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