Kayserili minikler doğallığı yerinde gördü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı’nın içerisinde yer alan organik lezzetin tek adresi Doğal Ürünler Bahçesi, Kayseri’deki okulları ağırlamaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)i

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olan projelerinden “Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı” tamamen organik ürünleriyle bu kez de miniklerin ilgi odağı oldu. Doğal Ürünler Bahçesi’ni farklı okullar sürekli olarak ziyaret ederken, minikler Doğal Ürünler Bahçesi’ni çok sevdiklerini, burada organik tarımla ilgili çok fazla bilgi aldıklarını ifade ettiler.

“BU GÜZEL İMKÂN İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Osman Zeki Yücesan İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Mehmet Emin Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a böyle bir imkân sundukları için teşekkür ederek, Doğal Ürünler Bahçesi’ni çok sevdiklerini dile getirdi.

Derslerdeki konuları uygulamalı olarak burada gördüklerini belirten Şeker, şunları söyledi: “Osman Zeki Yücesan İlkokulu’nda 3/B sınıfının öğretmeniyim. 30 yıllık öğretmenim. Bizlerin Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi derslerimiz mevcut. Bitkiler ve hayvanlar. Onları burada uygulamalı olarak gördük. Sağ olsunlar burada bizimle çok ilgilendiler. Burada çocuklara bizim anlattığımız gibi uygulamalı olarak organik tarımı gösterdiler. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Buraya geldiklerinden dolayı çok sevindiler. Baya güzel oldu. Ders anlamında da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Çileklerden de yediler. Böyle bir imkânı sunduğu için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, olmak üzere bütün çalışanlara çok teşekkür ediyoruz.”

Osman Zeki Yücesan İlkokulu’nda öğrenci olan Hacer Nur Turan ise, “Burada organik tarımı öğrendik. Buradaki her şeyi çok sevdik. Özellikle çilekleri. Çileklerin tadı çok güzeldi. Çok beğendim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi’nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Abdurrahman Özcan, Doğal Ürünler Bahçesi hakkında bilgiler verdi. Özcan, organik tarım ile ilgili de bilgiler vererek, “Burada Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere destek amaçlı kurulan bir tesis. Organik tarım yapılıyor. Organik tarım denildiğinde mutlaka sertifikanızın olması gerekiyor. Tarım Bakanlığı’nın onay verdiği sertifika kuruluşları denetimini yapıyor. Kalıntı analizleri yapılıyor. Onun sonunda ürettikleri ürünlerin buradaki pazar yerinde satışını gerçekleştiriyoruz. Şu an ürünlerimizden çilek ve yeşillikler oldu. Ayrıca burada okullarımızı da ağırlıyoruz. Onlara organik tarımı anlatıyoruz. Eğlenerek, öğreniyorlar” şeklinde konuştu.