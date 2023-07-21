Kayserili gaziler aileleriyle Çanakkale'ye gitti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs ve Kore gazileri ile aileleri için Çanakkale gezisi düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediyesi, Kayserili gazileri ve ailelerine Türk tarihinin en önemli simgelerinden Çanakkale'ye gezi düzenledi. Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Başkan Büyükkılıç’a böylesi anlamlı etkinlik için teşekkür ederek, “Öncelikle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Bey’e gazilerim adına, şahsım ve yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Her yıl bizleri kırmıyor, ‘Gaziler benim başımın tacı’ diye Çanakkale’ye ikinci kez gönderişi oldu. Bir kez de İstanbul’a gönderdi. Sayın başkanıma bütün gazilerim, yönetim kurulu adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen Çanakkale turundan dolayı emeği geçenlere dua eden Balcı, “Memduh başkanıma çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah Çanakkale ziyaretimiz sağlık, sıhhat üzerine kazasız, belasız kaptanlarımız bizi götürüp, getirecekler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği gezide, Şehit Yakınları ve Gaziler Evi önünden Kıbrıs ve Kore gazileri ile ailelerinin bulunduğu grup, Çanakkale’ye doğru yola çıktı. Kayserili gazi ve yakınları Çanakkale gezisinde hem geçmişi yâd edecekler hem de Çanakkale şehitliklerini ziyaret edip, tarih kokan yerleri rehber eşliğinde gezecekler.