Kayseri’de Kahramanmaraş rüzgarı esti

Kayseri Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen 2. Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali’nde, Kayseri’de yaşayan Kahramanmaraşlılar bir araya geldi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle dolu dolu gerçekleşen etkinlikte adeta Kahramanmaraş rüzgarı esti.

10 binin üzerinde vatandaşın katılım sağladığı festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve diğer ilçe belediye başkanları, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Kayseri Ali Dağı’nda yapılan etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yanında Kahramanmaraş’ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Afşin, Elbistan, Göksun, Pazarcık, Andırın ve Ekinözü Belediyeleri stant açarak festivale katılan vatandaşlara; biber, çörek, tarhana, mayam, dondurma, paça, orkide salebi, tirşik gibi Kahramanmaraş’a özgü yiyecek ve içecekler ikram ettiler.

Kayseri ilçe belediyeleri ise Kayseri’ye ait yöresel lezzetlerini sundu.

Festivalde Aşık Gulfani, Afşinli Hakan, Ertuğrul İmami, Ozan Köroğlu ve Aynur Bolat sahne aldı.

Vatandaşlar sanatçılara eşlik ederek şarkı söyledi, halaylar çekildi.

“KAYSERİ’DE BİR KAHRAMANMARAŞLIYLA KARŞILAŞMA İHTİMALİMİZ ÇOK YÜKSEK!”

Kayseri’de gerçekleştirilen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali’nin, her sene daha zenginleşerek daha geniş daha büyük organizasyonlara dönüştüğünü belirten Kayseri Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Topal, festivale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kayseri’de bir Kahramanmaraşlıyla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek bu da bizleri mutlu ediyor" diyen Başkan Topal, "Aynı bugün alanı hınca hınç doldurdukları gibi Kayseri’nin her köşesinde bir Kahramanmaraşlının olması bizlere gurur veriyor. Hemşerilerimiz sağ olsunlar destek veriyorlar. Şirikçioğlu İplik, Kervan Pastaneleri, Kayseri’de iş insanlarımız var özellikle Portal Çelik Kapı bizlere sürekli desteklerini sürdürdüler” diye konuştu.

Festivalin büyük bir coşku ve sevinç içinde gerçekleştiğini ifade eden Topal, Kahramanmaraş mutfağından ikramların yapıldığı, yöresel ürünlerin ikram edilerek satışının gerçekleştirildiği, Kültür ve Sanat Festivali yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Rabbim birliğimizi dirliğimizi daim etsin. Daha da güçlenerek bu tür etkinlikler yapmayı nasip eylesin" dedi.