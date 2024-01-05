Kayseri'yi 'Kar Fırtınası' sardı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Kar Fırtınaları” Projesi 2024 Sezonu Açılış Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Kar Fırtınaları” Projesi kapsamında geleceğin milli kayakçıları Erciyes Kayak Merkezi’nde yetişiyor.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da gerçekleşen Kar Fırtınaları 2024 Sezonu Açılış Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Futbol Federayonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal ile öğrenciler katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek gençleri spor ve kültür sanatla buluşturmak için çalıştıklarını kaydederek, “Kayseri’de bütün öğrencilerimizi sporla buluşturacağız, kültür sanatla buluşturacağız sözümüzün üzerine bu yıl gerçekten bir seferberlik halinde çalışıyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise Kayseri’nin bir değeri olan Erciyes’te çocukları kayak ile tanıştırmak ve kayak yapmaya alıştırmak için bu projeyi ortaklaşa hayata geçirdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da Kayseri’de Vali Gökmen Çiçek himayelerinde gerçekleştirilen projede yaklaşık bin 500 öğrenciyi kayak yeteneğine uygun olup olmadığı yönünde taramalardan geçirerek öğrencileri, proje ile altyapı, olimpik ve Sporcu Eğitim Merkezleri sporcusu olarak yetiştireceklerini ifade etti.

Açılış töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin hem turizm hem de spor açısından amiral gemisidir. Erciyes'te aynı zamanda dört mevsime yayma mantığı içerisinde hem Yüksek İrtifa Merkezi’ni hem de sıcak suyu hayata geçiriyoruz. İnşallah dört mevsim oteller açık, dört mevsim Erciyes Kayak Merkezi, spor merkezi diyoruz” diye konuştu.