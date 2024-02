Kayseri'ye Engelsiz Yaşam Merkezi Havuz Kompleksi kazandırıldı

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Havuz Kompleksi Açılış Programı’nda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sizler bize emanetsiniz. Her biri birbirinden kıymetli canlarımıza ibadet aşkıyla merhametli ekiplerimizle hizmet etmenin onurunu taşıyoruz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli vatandaşların kullanması için hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Havuz Kompleksi Açılış Programı’na katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, ‘Hizmette Engel Tanımıyoruz’ mottosuyla özel gereksinimli bireylerin eğitim ve tedavi ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve uluslararası standartların üzerine çıkabilmek için kompleksini günden güne büyütüyor. Bu kapsamda, tamamen özel gereksinimli bireylere yönelik olarak fiziki ve tedavi alanlarına sahip olan Engelsiz Yaşam Kapalı Yüzme Havuzu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Konferans Salonu’nda gerçekleşen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, ZİÇEV Müdürü Zeliha Ekinci Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk, daire başkanları ile özel öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Asya isimli öğrenci ile sahneye çıkarken, Asya, “Ben başkanım için dua ediyorum. Ben hafız olmak istiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Özel yavrularımızın her biri birbirinden özel, içten, samimi duaları bizleri bu hizmetlere vesile kılıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın kaygısıyla hareket edince bütün engeller ortadan kalkıyor. Bu anlayış içerisinde her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlarken, Kayseri’mizin ruhuna uygun engelsiz yaşam merkezini oluşturmak suretiyle bizlere desteğini esirgemeyen Özderici ailesine özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“FIRSAT VERİLİNCE ÖZEL YAVRULARIMIZIN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Rutin belediyeciliğin yanı sıra birey odaklı, sosyal belediyeciliği çok önemsediklerini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yönde gayretlerimiz, projelerimizle yavrularımızı hem onure edecek hem ailelerinizi rahatlatacak gayretlerin içerisinde bulunuyoruz. Fırsat verilince özel yavrularımızın neler yapabileceğini görüyoruz. Buradaki öğrencilerimizin elinden tutulması, fırsat verilmesi, psikologlar, sosyologlar marifetiyle sahip çıkılması, ilmek gibi tek tek örercesine onlara değer verilip, merhamet duygusuyla canlarımızı bağrına basmak çok önemlidir.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin huzur şehri olduğunu belirterek, “Yavrularımıza sahip çıkmak, onların duasıyla toplumun huzuruna katkı sağlamak hepimiz için olmazsa olmazdır. Kayseri’miz huzur şehri, güvenli bir limandır. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hepinizi bağrımıza basmak 16 ilçe belediye başkanı kardeşimiz ile el ele görevimizdir. Kayseri’mizi belediyecilik manada Kayseri Modeli diye söz ettiriyorsak, gerek altyapısıyla gerek sosyal belediyeciliği ile sizlerin bize verdiği yetki ve fırsattan oluyor” şeklinde konuştu.

“ALZHEİMER İLE İLGİLİ PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Yeni dönemde hayata geçirilecek olan Alzheimer Merkezi projesi ile ilgili bilgiler paylaşan Büyükkılıç, “Bu yavrularımızın elinden tutuluyor, onlara sahip çıkılıyorsa bunu sizler sağlıyorsunuz. Biz sizlere minnettarız, el ele, gönül gönüle veriyoruz. Her alanda ‘bu bizim işimiz’ diyoruz, her kesime, her özel kardeşimize hizmet etmeyi önemsiyoruz. Yakın zamanda projelendirdiğimiz, yerini belirlediğimiz, kaynaklarımızı da ayırdığımız Alzheimer ile ilgili projemizi hayata geçireceğiz. Bir nöroloji uzmanı olarak konuşuyorum. Hem hobi hem tedavi hem eğitim hem de ailelerine destek olma suretiyle yükünü paylaşacağız. Bu proje sıradan bir proje değil, bu tür yakını olanlar bunu çok iyi anlar” ifadelerini kullandı.

“HİDROTERAPİ İLE TERAPİ YAPACAĞIZ”

Başkan Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin, bu güzel yatay mimari ile Türkiye’de kendisinden söz ettiren yegâne bir engelsiz yaşam merkezi olduğuna işaret ederek, “Hobi bahçeleriyle, tedavi merkezleriyle, atölyeleriyle her kardeşimizin özel durumuna göre verilen fırsatlarla bu çalışmaları yapıyoruz. Hem tedavi bağlamında hem de bu özel yavrularımızın dünyada derecelere girecek yüzme alanında başarılarına katkı sağlayacak boyutundan dolayı havuz çok önemli. Hem hidroterapi ile terapi yapacağız hem de bütün kasları geliştiren havuzumuzla çocuklarımızın gelişmesine katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

4 bin metrekare büyüklükteki alanda bu hizmetleri verdiklerini anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bulunduğumuz ortamda 7 engel grubuna hizmet veren çalışmalarımız ile 8 bireysel eğitim sınıfı, 11 grup eğitimi sınıfı, 3 fizik tedavi odası, 3 atölye, 2 uygulama evi, aile ve bireysel görüşme odası, bireysel eğitim planlama odası, 3 adet de öğrenci giyinme odası mevcut diye paylaşıyorum. 400 civarında öğrencimize tedavi ve eğitim destekli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

“SİZLERE HİZMET ETMENİN ONURUNU TAŞIYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, ayrıca semtlerde engelli çocuklara hizmet edecek birimlerinde hizmet verdiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler bize emanetsiniz. Her biri birbirinden kıymetli canlarımıza ibadet aşkıyla merhametli ekiplerimizle hizmet etmenin onurunu taşıyoruz. Mevla’m bu güzellikleri, bu hizmet imkânını elimizden almasın, sizlere layık kılsın. Hemen yanı başınızda 1 milyon 260 bin metrekare Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile hizmet veriyoruz, herkesten takdir topluyor. Yeni biten havaalanı terminal binamız ile şehrimizi geleceğe taşıyoruz, gururumuz oldu, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yine kayak merkezimizi haftalardır yüz binlerin üzerinde kardeşimiz ziyaret ediyor, kayak sporunu yapıyor. Sporda, eğitimde, kültürde, sağlıkta Kayseri’yi ön plana çıkarmak için ne gerekiyorsa yapma yönünde el ele, gönül gönüle diyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi Buse’nin annesi Semiha Baytar da “Ben yalnız çocuğumu büyütmeye çalışıyordum. Bu sene çok şükür buraya yazdırdım, mutlu anne oldum. O mutlu oldu, ben de mutlu oldum. Allah sizlerin yokluğunuzu vermesin, sizleri çok seviyoruz” derken, Buse de çok heyecanlı olduğunu, bu merkeze geldiğinden beri davranışlarında gelişme olduğunu söyleyerek, öğretmenlerine teşekkür etti.

Bu önemli güne öncülük eden Başkan Büyükkılıç’a öğrenci Eda Yalar tarafından ‘seni seviyoruz’ diyerek, çiçek takdimi gerçekleştirilirken, Büyükkılıç, “Ben de sizleri seviyorum, her biriniz benim için çiçeksiniz” dedi.

Konuşmaların ardından Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından müzik dinletisi ve Havuz Kompleksi’nin kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirildi.