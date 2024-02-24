Kayseri Yahyalı'dan sanayi esnafına destek

Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçenin yeni sanayi bölgesinde hizmet veren esnafı ziyaret etti.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sanayi esnafı ziyareti sırasında Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Est Öztürk, esnaflara hayırlı işler dilemeyi ihmal etmedi ve onların talep ve isteklerini tek tek dinledi.

Başkan Öztürk, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Yahyalı Sanayisinin güçlendirilmesi ve esnafların desteklenmesi konusundaki kararlılığını vurguladı. "Yerel ekonominin güçlenmesi için esnaflarımıza her türlü desteği sağlayacağız." diyen Başkan Öztürk, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Yahyalı'nın sanayi potansiyelini artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Başkan Esat Öztürk, "Yahyalı'nın sanayi esnafı, ilçemizin ekonomik can damarlarından biridir. Onların başarısı, ilçemizin başarısı demektir. Bu nedenle, esnaflarımızın ihtiyaçlarını anlamak ve desteklemek için buradayız. İnancımızı ve kararlılığımızı paylaşarak, birlikte daha güçlü bir Yahyalı inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Başkan Esat Öztürk, Yahyalı Sanayisinin gelişimi için gelecek dönemde atılacak adımların planlamasının yapıldığını ve esnafların görüşlerinin bu süreçte önemli bir rol oynayacağını da ekledi.