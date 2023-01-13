Kayseri Yahyalı'dan kitap kampanyası

Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi “Okuduysan Arkadaşınla Paylaş” sloganıyla düzenlediği kitap toplama kampanyasında topladığı kitapları köy okullarına dağıttı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yaklaşık 5 bin kitabın toplandığı kampanyada, köy okullarında okuyan öğrencilerin okumak istedikleri kitaplara kolayca ulaşmaları sağlandı.

Kampanya kapsamında Çubuklu Özkoyuncu Ortaokulu’nu Kayseri'nin Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ile birlikte ziyaret eden ve kitap desteği sağlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kitap okumanın önemli olduğunu, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve ihtiyaç sahibi çocuklara kitap temin etme noktasında kitap toplama kampanyasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Esat Öztürk konuşmasında; “ Kitap toplama kampanyamızda evlerde okunmayan kitapları toplayarak köy okullarımızın kütüphanelerine kazandırdık. Bu vesile ile bugün Çubuklu Ortaokulumuzu ziyaret ederek, kütüphanelerine kitap desteği sağlıyoruz. Kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şeyin başı okumak diye düşünüyorum. İlk emri “Oku” olan bir dinin mensupları olarak, okursak çocuklarımız kazanacak, okursak ilçemiz kazanacak. İnşallah şuan devam eden “Okuyan İlçe Yahyalı” projesinin de meyvelerini ileriki günlerde toplayacağız.” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya da konuşmasında; “ Okulumuza bakanlığımızın ve belediyemizi n destekleri ile güzel bir kütüphane oluşturulmuş. Öğrencilerimiz kitap okuma noktasında buradan istifade ediyorlar. Kitap toplama kampanyasında toplanan kitaplar okullarımıza dağıtılmış. Kitapların öğrenciler tarafından okunması noktasında öğretmelerimizden gayret bekliyoruz. Neslimizi ihmal etmeyeceğiz. Eğer ihmal edersek geleceğimizi ihmal ederiz” ifadelerini kullandı.