Kayseri Yahyalı'da cami çevresine çevre düzenlemesi

Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Göksun tarafından Seydili Mahallesi Karacatepe mevkiine yaptırılan cami ve çevresinde yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulundu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk camide devam eden çevre düzenlemesi, yol, duvar ve park yapım çalışmalarında gelinen son durum hakkında personellerinden bilgiler aldı. Başkan Öztürk bölgede yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak; “Hayırsever desteği ile yapılan camimizin hemen yanı başına Yahyalı’ya yakışır panoramik manzaralı bir park yapıyoruz. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Fen işlerindeki personellerimize, mesai arkadaşlarıma gönülden yürekten teşekkür ediyorum. İnsanlarımız, semaverini alıp akşam çayını içecekleri belki piknik yapabilecekleri bir güzelliğe sahip olacaklar. Yahyalı Belediyesi olarak gece demeden gündüz demeden insanları mutlu etmek için gayretle çalışıyoruz. 2024 yılında yılı içerisinde Seydili Mahallemize çok güzel bir park kazandıracağımızın müjdesini şimdiden vermek istiyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.