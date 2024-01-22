Son Dakika

Kayseri Valisi'nden ErVa teşekkürü

YAŞAM 22.01.2024, 08:30
Kayseri Valisi'nden ErVa teşekkürü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a Erdemlerimizle Varız (ErVa) projesine katkılarından dolayı teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri’deki önemli eğitim ve öğretim projesi olan Erdemlerimizle Varız (ErVa) projesinin Kayseri Ticaret Borsası Erva Spor Okulu Açılış Töreni’nde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’ye atandığı günden itibaren hem Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuşmasında, hem de Sivil Toplum Teşkilatı temsilcileri ile görüşmelerinde, kendilerinden önce de huzur şehri olan Kayseri’nin huzurunu bozdurmayacaklarını ve kentte uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini, gençleri sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi.

Vali Çiçek, bu doğrultuda polisiye tedbirlerin sonuna kadar alınacağını ve bunun yanında her gencin bir sporla uğraşmasını istediklerini, bu kapsamda da her mahalleye bir spor okulu açmak üzere yola çıktıklarını dile getirerek, “Aslında Büyükşehir Belediyemizin Spor A.Ş.’si, ilçe belediyelerimizin spor kuruluşları inanılmaz profesyonelce bu işi yapıyorlar. Spor alanı, gençlerimizi zehirlemek isteyenlere inat her birimizin elini taşın altına koyması gereken bir alan” diyerek kendilerinin de gençlere her mahallede ücretsiz, kıyafetlerine kadar her şeyi temin edilerek spor okulları açıp, öğrencilerin kulüpleşmesini istediklerini kaydetti ve bu zamana kadar 5 bin lisanslı uyum içerisinde sporcuları olduğunu vurguladı.

Konuşmasında bu açılışla birlikte 18’inci okulun kente ve gençlere kazandırıldığını ifade eden Vali Çiçek, “Desteklerinden dolayı bu projeye en başta beraber yola çıktığımız Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh Büyükkılıç’a hassaten teşekkür ediyorum. En başından itibaren hem antrenör noktasında hem buraların tefrişatı noktasında çok büyük katkısı, desteği oldu. Ayrıca milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Çiçek, ayrıca Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a bu teklif ile gittiklerinde çok mutlu olduğunu ve bunun için elini değil gövdesini taşın altına koyduğunu belirterek Başkan Bağlamış ve emeği geçenlere de teşekkür etti. 

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Başkan Büyükkılıç ise “Gerçekten Kayseri’mizi Sayın Valimizle dayanışma içerisinde her alanda geleceğe taşıma, gençlerimize fırsat verme, dijital zehirlenmelerden kurtarma adına gayret gösteriyoruz. İnşallah bu anlayışta da sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin dayanışma içerisinde bu çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Büyükkılıç, şunları söyledi: “Sivil Toplum Teşkilatlarının da işin içerisinde olması, bu bağlamda da üzerimize ne düşüyorsa bunu yapma yönünde de bizlerin gayret göstermesi önemli. Kayak merkezimizi de hatırlatayım; Erciyes Kayak Merkezi’mize herkesi davet ediyoruz. Orada da inşallah hem yüksek irtifa, spora dayalı merkez ile hem kayak imkânlarıyla, eğitim olanaklarıyla şehrimizi bir kayak şehri olması yönünde çalışırken, aynı zamanda 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandık. Kayseri’miz ticaretin, turizmin, sanayinin şehri olma yanında inşallah sporun da merkezi olma yönünde irade gösterecek.”

Başkan Büyükkılıç, Erva Spor Okulları’nın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükkılıç, ayrıca şehitlere de Allah’tan rahmet diledi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 54
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 21 35
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 21 30
7. Antalyaspor 21 30
8. Kayserispor 20 29
9. Kasımpasa 21 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 21 26
12. Ankaragücü 21 25
13. Alanyaspor 21 25
14. Gaziantep FK 21 22
15. Samsunspor 21 22
16. Karagümrük 21 21
17. Hatayspor 21 21
18. Konyaspor 21 20
19. Pendikspor 21 19
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Kocaelispor 19 36
3. Göztepe 18 35
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Ümraniye 18 23
12. Erzurumspor 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Athletic Bilbao 21 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 21 6