Kayseri Valisi'nden ErVa teşekkürü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a Erdemlerimizle Varız (ErVa) projesine katkılarından dolayı teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’deki önemli eğitim ve öğretim projesi olan Erdemlerimizle Varız (ErVa) projesinin Kayseri Ticaret Borsası Erva Spor Okulu Açılış Töreni’nde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’ye atandığı günden itibaren hem Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuşmasında, hem de Sivil Toplum Teşkilatı temsilcileri ile görüşmelerinde, kendilerinden önce de huzur şehri olan Kayseri’nin huzurunu bozdurmayacaklarını ve kentte uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini, gençleri sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi.

Vali Çiçek, bu doğrultuda polisiye tedbirlerin sonuna kadar alınacağını ve bunun yanında her gencin bir sporla uğraşmasını istediklerini, bu kapsamda da her mahalleye bir spor okulu açmak üzere yola çıktıklarını dile getirerek, “Aslında Büyükşehir Belediyemizin Spor A.Ş.’si, ilçe belediyelerimizin spor kuruluşları inanılmaz profesyonelce bu işi yapıyorlar. Spor alanı, gençlerimizi zehirlemek isteyenlere inat her birimizin elini taşın altına koyması gereken bir alan” diyerek kendilerinin de gençlere her mahallede ücretsiz, kıyafetlerine kadar her şeyi temin edilerek spor okulları açıp, öğrencilerin kulüpleşmesini istediklerini kaydetti ve bu zamana kadar 5 bin lisanslı uyum içerisinde sporcuları olduğunu vurguladı.

Konuşmasında bu açılışla birlikte 18’inci okulun kente ve gençlere kazandırıldığını ifade eden Vali Çiçek, “Desteklerinden dolayı bu projeye en başta beraber yola çıktığımız Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh Büyükkılıç’a hassaten teşekkür ediyorum. En başından itibaren hem antrenör noktasında hem buraların tefrişatı noktasında çok büyük katkısı, desteği oldu. Ayrıca milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Çiçek, ayrıca Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a bu teklif ile gittiklerinde çok mutlu olduğunu ve bunun için elini değil gövdesini taşın altına koyduğunu belirterek Başkan Bağlamış ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Başkan Büyükkılıç ise “Gerçekten Kayseri’mizi Sayın Valimizle dayanışma içerisinde her alanda geleceğe taşıma, gençlerimize fırsat verme, dijital zehirlenmelerden kurtarma adına gayret gösteriyoruz. İnşallah bu anlayışta da sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin dayanışma içerisinde bu çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Büyükkılıç, şunları söyledi: “Sivil Toplum Teşkilatlarının da işin içerisinde olması, bu bağlamda da üzerimize ne düşüyorsa bunu yapma yönünde de bizlerin gayret göstermesi önemli. Kayak merkezimizi de hatırlatayım; Erciyes Kayak Merkezi’mize herkesi davet ediyoruz. Orada da inşallah hem yüksek irtifa, spora dayalı merkez ile hem kayak imkânlarıyla, eğitim olanaklarıyla şehrimizi bir kayak şehri olması yönünde çalışırken, aynı zamanda 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandık. Kayseri’miz ticaretin, turizmin, sanayinin şehri olma yanında inşallah sporun da merkezi olma yönünde irade gösterecek.”

Başkan Büyükkılıç, Erva Spor Okulları’nın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükkılıç, ayrıca şehitlere de Allah’tan rahmet diledi.