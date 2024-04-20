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Kayseri Valisi'nden Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Başkan Büyükkılıç’ı tebrik eden Vali Çiçek, hayırlı olsun temennilerini iletti Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2024 Yerel Seçimleri sonrası milletin iradesi ile yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen ve mazbatasını alarak, yeni hizmet dönemine başlayan Başkan Büyükkılıç’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek’i başkanlık girişinde karşıladı Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek daha sonra başkanlık makamına geçerek sıcak ve samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdi Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Başkan Büyükkılıç ile iki yıl önce başlayan dostluklarının devam ettiğini belirterek, “İki yıldır Kayseri’deyim Geldiğim günden beri sizin ilk karşılamanız ve sohbetimizle başlayan dostluğumuz iki yıldır devam ediyor İki yıldır Kayseri’de birçok projeye birlikte giriştik Belediyenin yaptığı olağanüstü projelerde hem izleme hem de takip etme fırsatı bulduk Şuan seçilmeniz dolayısıyla ve projelerin devam edecek olması sebebiyle yeni bir uzun dönem bizi bekliyor” diye konuştu Başkan Büyükkılıç’a Kayseri’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çiçek, yeni dönemin de hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Gerçekten bugüne kadar Kayseri’ye verdiğiniz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum Yeni dönemin de hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dediVali Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ın projelerinden övgüyle bahsederek, şunları söyledi: “Özellikle millet bahçesi, çok büyük bir proje Özellikle turizmde çok fazla, belediye özellikle yaptığınız yer altındaki Türkiye’ye örnek olacak müzeyi heyecanla bekliyorum Kültepe Kaniş-Karum’da gezdirmiştiniz beni, Asur Mahallesi’ni heyecanla bekliyorum Özellikle şehrin tanıtımı noktasında Erciyes’te yeni açılan otellerle beraber yaptığınız hareket ve Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi bambaşka bir projeydi Sadece Kayseri’ye katkı sunmuyor tüm Türkiye’ye katkı sunuyor Bu ve bunun gibi birçok mimarı olduğunuz proje, bir kısmı hayata geçti bir kısmı da geçecek Bunları heyecanla bekliyorum Yeni seçilmenizden dolayı da hem tebrik ederken hem de birlikte çalışacak olmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyor, hayırlı olsun diyorum ”Vali Çiçek’e ‘hoş geldiniz’ diyen Başkan Büyükkılıç ise “Kayseri’mize geldiğiniz günden itibaren hem şehrimize bir ivme kazandıran hem uyum kültürü içerisinde şehrimize katkı sağlayan yaklaşımlarınızdan dolayı, pozitif bakışınızdan dolayı özellikle teşekkür ediyorum Zaman zaman değerli Valimizle benim isimlerimizi birleştirerek vatandaşlarımızın kullanmış olduğunu görmekten de keyif alıyorum Biz didişen değil dayanışan bir anlayışın sahibi olmaya devam edeceğiz” dedi ‘Nerede kalmıştık’ mantığı içerisinde yola devam diyeceklerini dile getiren Büyükkılıç, “Elbette yeni bir dönem başladı, kaldığımız yerden devam ya da nerede kalmıştık mantığı içerisinde yola devam diyeceğiz Turizm alanında da ticari sınai konularda da tarımla, hayvancılıkla ilgili de şehrimizin imarıyla ilgili, ihyasıyla ilgili merkeziyle, taşrasıyla hepsini kucaklayan yaklaşımıyla yol alacağımızı ifade ediyorum Bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum 16 ilçe belediye başkanı arkadaşımızla el ele vermek suretiyle şehrimizi geleceğe taşıma yönünde irade göstereceğimizi ifade ederken destekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum İyi ki varsınız, sağ olun Hoş geldiniz, şeref verdiniz” diye konuştu

YAŞAM 20.04.2024, 08:30
Kayseri Valisi'nden Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Başkan Büyükkılıç’ı tebrik eden Vali Çiçek, hayırlı olsun temennilerini iletti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2024 Yerel Seçimleri sonrası milletin iradesi ile yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen ve mazbatasını alarak, yeni hizmet dönemine başlayan Başkan Büyükkılıç’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek’i başkanlık girişinde karşıladı. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek daha sonra başkanlık makamına geçerek sıcak ve samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Başkan Büyükkılıç ile iki yıl önce başlayan dostluklarının devam ettiğini belirterek, “İki yıldır Kayseri’deyim. Geldiğim günden beri sizin ilk karşılamanız ve sohbetimizle başlayan dostluğumuz iki yıldır devam ediyor. İki yıldır Kayseri’de birçok projeye birlikte giriştik. Belediyenin yaptığı olağanüstü projelerde hem izleme hem de takip etme fırsatı bulduk. Şuan seçilmeniz dolayısıyla ve projelerin devam edecek olması sebebiyle yeni bir uzun dönem bizi bekliyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a Kayseri’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çiçek, yeni dönemin de hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Gerçekten bugüne kadar Kayseri’ye verdiğiniz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemin de hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi

Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ın projelerinden övgüyle bahsederek, şunları söyledi: “Özellikle millet bahçesi, çok büyük bir proje. Özellikle turizmde çok fazla, belediye özellikle yaptığınız yer altındaki Türkiye’ye örnek olacak müzeyi heyecanla bekliyorum. Kültepe Kaniş-Karum’da gezdirmiştiniz beni, Asur Mahallesi’ni heyecanla bekliyorum. Özellikle şehrin tanıtımı noktasında Erciyes’te yeni açılan otellerle beraber yaptığınız hareket ve Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi bambaşka bir projeydi. Sadece Kayseri’ye katkı sunmuyor tüm Türkiye’ye katkı sunuyor. Bu ve bunun gibi birçok mimarı olduğunuz proje, bir kısmı hayata geçti bir kısmı da geçecek. Bunları heyecanla bekliyorum. Yeni seçilmenizden dolayı da hem tebrik ederken hem de birlikte çalışacak olmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyor, hayırlı olsun diyorum.”

Vali Çiçek’e ‘hoş geldiniz’ diyen Başkan Büyükkılıç ise “Kayseri’mize geldiğiniz günden itibaren hem şehrimize bir ivme kazandıran hem uyum kültürü içerisinde şehrimize katkı sağlayan yaklaşımlarınızdan dolayı, pozitif bakışınızdan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Zaman zaman değerli Valimizle benim isimlerimizi birleştirerek vatandaşlarımızın kullanmış olduğunu görmekten de keyif alıyorum. Biz didişen değil dayanışan bir anlayışın sahibi olmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Nerede kalmıştık’ mantığı içerisinde yola devam diyeceklerini dile getiren Büyükkılıç, “Elbette yeni bir dönem başladı, kaldığımız yerden devam ya da nerede kalmıştık mantığı içerisinde yola devam diyeceğiz. Turizm alanında da ticari sınai konularda da tarımla, hayvancılıkla ilgili de şehrimizin imarıyla ilgili, ihyasıyla ilgili merkeziyle, taşrasıyla hepsini kucaklayan yaklaşımıyla yol alacağımızı ifade ediyorum. Bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 16 ilçe belediye başkanı arkadaşımızla el ele vermek suretiyle şehrimizi geleceğe taşıma yönünde irade göstereceğimizi ifade ederken destekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz” diye konuştu.

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