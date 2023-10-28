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Kayseri Ulu Çınarlardan Cumhuriyet coşkusu

YAŞAM 28.10.2023, 11:30
Kayseri Ulu Çınarlardan Cumhuriyet coşkusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde misafir edilen yaşlılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını coşkuyla kutladılar.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın dua alan projelerinden Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nde misafir olan yaşlı vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı heyecanla kutlarken, merkezi Türk bayrakları ve balonlarla süslediler. Ulu Çınarlar Korosu, mini bir konser verirken, yaşlılar kısa bir tiyatro oyunu gösterisi de yaptılar.

Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Dayanışma Merkezi Sorumlusu Seval Genç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında biz de yaşlılarımızla beraber aldığımız emaneti bir sonraki nesillere gururla bırakmanın coşkusuyla bayram kutlaması yapmak istedik. Hep birlikte merkezimizi süsleyeceğiz, marşlar söyleyeceğiz, Cumhuriyet’i bir sonraki nesle emanet edeceğiz” dedi.

Çınar, yaşlıların çok heyecanlı olduğunu, kırmızılar giyindiklerini ve balonlar şişirerek, adeta bayram çocuğu gibi bir hava oluşturduklarını söyledi.

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