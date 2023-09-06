Kayseri Talas Zincidere Kuru Kaymağı tescil edildi

Talas Zincidere Kuru Kaymağı, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi ortaklığında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrasında “Talas Zincidere Kuru Kaymağı” adı altında tescil edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla yerel yönetimler ve iş dünyası ortak çalışmalarda bulunan Kayseri Üniversitesi’nin şehrin üretimine katkı amaçlı projelerde akademik katkı sağlayarak toplumsal fayda oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Rektör Karamustafa, “Gerek Develi, gerek Talas ve gerekse diğer belediyelerle iyi bir işbirliği halindeyiz. Özellikle okullarımızın bulunduğu ilçelerde belediyelerle birçok ortak proje çalışmalarında bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Develi Belediyesi ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvuru sonuçlanmış ve Develi yöresinde yetişen Gacer Buğdayı ‘Develi Gaceri’ olarak tescillenmişti.

Bu yıl da Talas Belediyesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvuru 21 Ağustos 2023 tarihi itibari ile neticelendi ve Talas İlçesine bağlı Zincidere Mahallesi’nde binbir zahmetle yapılan kuru kaymak, ‘Talas Zincidere Kuru Kaymağı’ olarak tescillendi. Zincidere Kaymağının coğrafi işaret almasında büyük emeği geçen Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Sadece Zincidere Kaymağı değil birçok üründe Talas Belediyesi ile ortak projelerimiz mevcut. Toplum faydasına yönelik ortak projelerimizi devam ettireceğiz. Talas Zincidere Kaymağının tescili hayırlı olsun” dedi.