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Kayseri Talas Türkiye'ye örnek oldu

YAŞAM 03.02.2024, 08:15
Kayseri Talas Türkiye'ye örnek oldu

Talas Belediyesi’nin eğitime yönelik yatırımlarından biri daha hayata geçti. Belediyeye ait arsa üzerine hayırsever Mehmet Karamercan tarafından yapımı gerçekleştirilen kütüphane ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyon projeleri arasında yer alan ‘100 Apartmana 100 Kütüphane’, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
85 bin nüfusuyla Türkiye’nin en büyük yedinci, Kayseri’nin ise en büyük mahallesi olan Mevlana’da yapılan Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Bugünlere çok sayıda eğitim kurumlarına imza atarak geldik. Talas’a çok sayıda okul kazandırdık. Her yıl okulların, sağlık ocakların ve camilerin bakımına önemli bir bütçe ayırdık. Bir pandemi yaşadık. 30 bin kitap armağan ettik. Öğrencilere 1000 tableti bakanımızla dağıtmıştık. Türkiye de ilk defa öğrencilere tablet dağıtmıştık. 7/24 Kütüphanemizden çok sayıda kişi istifade ediyor. Okulların ve camilerin bir bölümünün kütüphaneye dönüştürülmesini sağlıyoruz. 4 tanesini kazandırdık. Eğitim ve kitabın ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok. Cumhuriyetimizin 100. Yılı için 5 yıl önce başladığımız çalışmalarımızda 200’ün üzerinde proje gerçekleştirdik. 100 apartmanda 100 kütüphaneye yaklaştık.” dedi.

Hayırsever Mehmet Karamercan, “Karınca kararınca bu eseri gençlere hediye etmek istedim. Yalçın başkanımın emeği burada çok. Gençliğimize, Talasımıza armağan olsun.” ifadelerini kullandı.

“KÜTÜPHANEMİZ TALASIMIZA YAKIŞTI”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Talas Belediye Başkanımızın hayırseverimizle yaptığı gerçekten anlamlı bir eserden dolayı tebrik ediyorum. Yine hayırsever ve belediyenin güzel bir örneği. Talasımıza, Kayserimize yakıştı. 5 üniversitesi ve 75 bin öğrencisi ile 325 bin ortaöğrenim öğrencisi olan Kayserimize yakıştı. Kayserimizi gerek merkez gerekse taşra olmak üzere kütüphaneler şehri yapma yolunda yola devam diyoruz. Millet bahçemizin içerisine 6 bin metrekare alandaki kütüphanemiz bitme aşamasında. Bu yapılan hizmetler hayırlı olsun.” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, bir kütüphane açılışında konuşma yapmanın kendisi için bir şeref olduğunu belirterek, “Bilginin kaynağı kütüphanelerdir. İnsanı ölümsüzleştiren kitaplarıdır. Asırlar öncesinden gelen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de olduğu gibi fikri ve kültürü yaşatan kitaplardır. Bu kitapların kütüphanelerde muhafazası, korunması gerekiyor. Tıpkı sürdürebilir şehirlerin felsefesinin dünyaya bakışının muhafaza edilmesi gibi. Sürdürülebilir bir kentin en önemli özelliği kütüphanelerdir. Kitaplar ve kütüphaneler olmadan bilginin yayılması mümkün değildir. Bu kütüphanemiz büyük bir hizmet. Her mahallede bir kütüphane projesi için de sayın başkanımızı kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Bundan 1,5 yıl kadar önce temelini attığımız bu binanın bugün bittiğini görmek bizim için de mutluluk verici. Mehmet ağabeyden Allan razı olsun, kesesine bereket versin.” derken, Kayseri’nin hayırseverlikte şampiyon olduğunu söyledi.

“100 APARTMANA 100 KÜTÜPHANE TÜRKİYE’YE ÖRNEK”

Bakan Özhaseki, “Veren insanlar bal arıları gibidirler. Çiçeklerden toplarlar sonra topluma faydalı bir yiyecek olarak sunarlar. Kütüphaneler önemlidir. Kitabın önemini hepimiz biliyoruz. Çok kısa bir süre asistanlığını yaptığım Cemil Meriç ‘kültürün dünü bugünü ve geleceği kitaptır.’ derdi. Kitabın olmadığı yer karanlık bir ortamdır. Eğitimin olmadığı toplum geridir. Orada iyilik olmaz. Bizim dönemimizde binlerce kütüphane yapıldı. Başta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni özellikle gezin. Emin olun hepiniz iftihar edersiniz. Biz, eğitim ve kütüphaneler konusunda aynı hassasiyeti devam ettireceğiz. Değerli belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Mustafa Bey zaten kitaba çok aşina bir isim. Benimle beraber 21 yıl belediyecilik yaptı. Şimdi burada devam ediyor. Allah başarısını daim etsin. Belediyeciliği bilen bir arkadaşımız. Ama o kitapla daha çok haşır neşirdir. Okuma grupları var. Akşamları kitap okuyorlar ve gençlere anlatıyorlar. Böyle entelektüel damarı da var. Buradaki 100 Apartmana 100 Kütüphane projesi inşallah tüm Türkiye’ye örnek olur.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve protokol üyeleri Mehmet Karamercan Kütüphanesi ile ‘100 Apartmana 100 Kütüphane’nin açılış kurdelesini kesti.

Program kütüphanenin gezilmesinin ardından sona erdi.

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