Son Dakika

Kayseri Talas'tan tarihe iz bırakan kitap

YAŞAM 11.12.2023, 08:15
Kayseri Talas'tan tarihe iz bırakan kitap

Kayseri Talas Belediyesi’nin Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Kayserili askerleri anlattığı Kayseri-Girne Hattı kitabı geniş yankı uyandırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
İçerisinde Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Kayserili askerlerin fotoğraf ve anılarının yer aldığı kitaptan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kıbrıs gazilerinden Mahmut Memiş ve Muzaffer Özdemir, Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Kitabın yazarı Ahmet Sıvacı’nın da yer aldığı ziyarette gaziler adına konuşan önceki dönem Muharip Gaziler Derneği 2. Başkanı Mahmut Memiş, çok duygulandığını belirterek, “Tarihe iz bırakacak güzel bir kitap bastırdığınız için saygılarımı sunuyor, bütün gazilerimiz ve şahsım adına şükranlarımı ifade ediyorum.” dedi.

Bir diğer gazi Muzaffer Özdemir de, Türkiye’nin değişik şehirlerinden kendilerini arayarak kitabı istediklerini memnuniyetle söyledi.

Kayseri-Girne Hattı kitabı yazarı Ahmet Sıvacı ise, her yerden kitabın yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, Başkan Yalçın’a kitabın basımı için teşekkür etti.

“KKTC CUMHURBAŞKANI EROĞLU KAYSERİ’YE GELECEK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kıbrıs gazilerinin hatıralarının ve fotoğraflarının bir döneme ışık tuttuğunu kaydederek, “Kitabı, kendisi de aslen Kayserili olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu’na gönderdik. Sayın Eroğlu, kitap kendisine ulaşır ulaşmaz okumuş ve çok duygulanmış. Biz de kendisini Kayseri’ye davet ederek kitabın tanıtım toplantısına katılmalarını rica ettik. Kendisi de ocak ayında Kayseri’ye gelmek istediğini söyledi.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gaziler Mahmut Memiş ve Muzaffer Özdemir, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile kitabın yazarı Ahmet Sıvacı’ya plaket takdim etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 15 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Başakşehir 15 15
14. Sivasspor 14 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 14 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Manisa FK 15 18
11. Erzurumspor 15 18
12. Ümraniye 15 18
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Real Sociedad 16 29
6. Athletic Bilbao 15 28
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 16 4