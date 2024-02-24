Kayseri Talas'tan kırsala sosyal tesisler

Kayseri Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesisler için seri açılışlar tüm hızıyla devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Koçcağız Nurhayat ve İrfan Yüce Sosyal Tesisi’nin açılış töreninde konuşan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Talas’a 5 yılda çok büyük emek verdik. Size ne yapsak azdır. Sosyal tesisimiz Koçcağız’a hayırlı olsun.” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahalleli tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç’ın yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı törende vatandaşlar Başkan Yalçın’ı bağrına bastı.

“ÇOK GÜZEL SOSYAL TESİS OLDU”

Mahalle meydanında düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Koçcağız Muhtarı Mehmet Kütük, “Bütün köylerimize çok emeğiniz var. Çok teşekkür ederiz. Biz sosyal tesis istedik. Sağ olun çok da güzel oldu. Vatandaşlarımız memnun. İç döşemişinde yardım eden hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu.” diyerek duygulandığını söyledi.

“YAPTIKLARIMIZI ANLATMAYA GEREK YOK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine “Biz ne kadar tarım ve hayvancılığı desteklesek yeridir.” diyerek başlarken, “Son 5 yılda hep beraber çok büyük emek verdik. 50 iş makinesiyle ani ihtiyaçları giderdik. Sonra uzun vadeli olanları yapmaya çalıştık. Yaptıklarımızı uzun uzun anlatmaya gerek yok. Buraya yaptığımız yolları da diğer muhtarlarımız görünce istedi. Su ve kanalizasyonda çok önemli işler yapıldı. Yaptıklarımızı anlatmaya gerek yok. Aspirden kırsaldaki çocuklarımızın kütüphanesine kadar yaptık. Bunlar yeter mi yetmez.” diye konuştu.

“BAŞKALARI YAPMADIĞINI ANLATIYOR BİZ YAPTIKLARIMIZI ANLATIYORUZ”

Sosyal tesislerin eskiden köy odalarının kalbi olan yerler olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Hanımlar oturmalarını burada yapacaklar. Düğün nişan, asker uğurlama ve taziye için böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Bu yıl köylerimize yaptığımız sosyal tesislerin sekizinin açılışını yapıyoruz. Seçim öncesine getirdik bu kadar hakkımız olsun. Başkaları yapmadığını anlatırken biz yaptıklarımızı anlatıyoruz. Arsa sahiplerinden Nurhayat ve İrfan Yüce’ye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Köy bizi sahiplenirse biz daha çok sahipleniyoruz. Kanaldan başladık. Mehmet Kütük muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Burayla ilgili 45 toplantının tamamına katıldı. Biz kendinden razıyız.” şeklinde konuştu.

“SİZE LAYIK OLMAYA ÇALIŞTIK”

Başkan Yalçın, Cumhur İttifakı olarak Talas Belediye Başkanlığına ilan edildiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Bizi takdir edenlerden Allah razı olsun. Sizin emekleriniz bize oy vermekti bizi layık gördünüz. Biz de layık olmaya çalıştık. Bu 2019 yılında bize yüzde 75 oy vermiş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi inşallah birbirimizi daha çok tanıdık, daha çok oy vereceksiniz demektir. Allah devlete zeval vermesin. Tarıma ne kadar destek verdiğimizi bütün köylü biliyor. Bundan sonra da en iyisini yapmaya çalışacağız. Sizin için ne yapsak azdır. Çünkü şehirde yaşayanların ekmeğini hazırlıyorsunuz. Ayrıştırmadan ayırmadan hizmetimize devam edeceğiz. Sosyal tesisimiz Koçcağız’a hayırlı olsun.”

Başkan Yalçın, sözlerinin sonunda Koçcağız’daki ilkokulun yapılan görüşlerin ardından kısa sürede açılacağı müjdesini de verdi.

Konuşmaların ardından Koçcağız Muhtarı Mehmet Kütük ve mahalle sakinleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a aspir yağı, ceviz, bal, elma ve yumurtadan oluşan yöresel ürün sepeti hediye ederken, sosyal tesis edilen dualarla kurdelesi kesilerek hizmete girdi.

Başkan Yalçın daha sonra sosyal tesisi gezerek mahalle sakinleriyle birlikte çay eşliğinde sıcak sohbet etti.