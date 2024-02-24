Son Dakika

Kayseri Talas'tan kırsala sosyal tesisler

YAŞAM 24.02.2024, 07:15
Kayseri Talas'tan kırsala sosyal tesisler

Kayseri Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesisler için seri açılışlar tüm hızıyla devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Koçcağız Nurhayat ve İrfan Yüce Sosyal Tesisi’nin açılış töreninde konuşan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Talas’a 5 yılda çok büyük emek verdik. Size ne yapsak azdır. Sosyal tesisimiz Koçcağız’a hayırlı olsun.” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahalleli tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç’ın yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı törende vatandaşlar Başkan Yalçın’ı bağrına bastı.

“ÇOK GÜZEL SOSYAL TESİS OLDU”

Mahalle meydanında düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Koçcağız Muhtarı Mehmet Kütük, “Bütün köylerimize çok emeğiniz var. Çok teşekkür ederiz. Biz sosyal tesis istedik. Sağ olun çok da güzel oldu. Vatandaşlarımız memnun. İç döşemişinde yardım eden hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu.” diyerek duygulandığını söyledi.

“YAPTIKLARIMIZI ANLATMAYA GEREK YOK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine “Biz ne kadar tarım ve hayvancılığı desteklesek yeridir.” diyerek başlarken, “Son 5 yılda hep beraber çok büyük emek verdik. 50 iş makinesiyle ani ihtiyaçları giderdik. Sonra uzun vadeli olanları yapmaya çalıştık. Yaptıklarımızı uzun uzun anlatmaya gerek yok. Buraya yaptığımız yolları da diğer muhtarlarımız görünce istedi. Su ve kanalizasyonda çok önemli işler yapıldı. Yaptıklarımızı anlatmaya gerek yok. Aspirden kırsaldaki çocuklarımızın kütüphanesine kadar yaptık. Bunlar yeter mi yetmez.” diye konuştu.

“BAŞKALARI YAPMADIĞINI ANLATIYOR BİZ YAPTIKLARIMIZI ANLATIYORUZ”

Sosyal tesislerin eskiden köy odalarının kalbi olan yerler olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Hanımlar oturmalarını burada yapacaklar. Düğün nişan, asker uğurlama ve taziye için böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Bu yıl köylerimize yaptığımız sosyal tesislerin sekizinin açılışını yapıyoruz. Seçim öncesine getirdik bu kadar hakkımız olsun. Başkaları yapmadığını anlatırken biz yaptıklarımızı anlatıyoruz. Arsa sahiplerinden Nurhayat ve İrfan Yüce’ye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Köy bizi sahiplenirse biz daha çok sahipleniyoruz. Kanaldan başladık. Mehmet Kütük muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Burayla ilgili 45 toplantının tamamına katıldı. Biz kendinden razıyız.” şeklinde konuştu.

“SİZE LAYIK OLMAYA ÇALIŞTIK”

Başkan Yalçın, Cumhur İttifakı olarak Talas Belediye Başkanlığına ilan edildiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Bizi takdir edenlerden Allah razı olsun. Sizin emekleriniz bize oy vermekti bizi layık gördünüz. Biz de layık olmaya çalıştık. Bu 2019 yılında bize yüzde 75 oy vermiş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi inşallah birbirimizi daha çok tanıdık, daha çok oy vereceksiniz demektir. Allah devlete zeval vermesin. Tarıma ne kadar destek verdiğimizi bütün köylü biliyor. Bundan sonra da en iyisini yapmaya çalışacağız. Sizin için ne yapsak azdır. Çünkü şehirde yaşayanların ekmeğini hazırlıyorsunuz. Ayrıştırmadan ayırmadan hizmetimize devam edeceğiz. Sosyal tesisimiz Koçcağız’a hayırlı olsun.”

Başkan Yalçın, sözlerinin sonunda Koçcağız’daki ilkokulun yapılan görüşlerin ardından kısa sürede açılacağı müjdesini de verdi.

Konuşmaların ardından Koçcağız Muhtarı Mehmet Kütük ve mahalle sakinleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a aspir yağı, ceviz, bal, elma ve yumurtadan oluşan yöresel ürün sepeti hediye ederken, sosyal tesis edilen dualarla kurdelesi kesilerek hizmete girdi.

Başkan Yalçın daha sonra sosyal tesisi gezerek mahalle sakinleriyle birlikte çay eşliğinde sıcak sohbet etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 27 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. Samsunspor 27 33
11. A.Demirspor 26 32
12. Ankaragücü 27 32
13. Kayserispor 27 32
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Bandırmaspor 24 37
7. Boluspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Ümraniye 24 28
13. Manisa FK 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 26 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Villarreal 26 29
13. Deportivo Alaves 25 28
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8