Kayseri Talas'tan eğitime dev destek

Kayseri Talas Belediyesi Mevlana Mahallesine bir eğitim yuvası daha kazandırıyor. Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsaya, hayırsever Ahmet Gönen tarafından yaptırılacak Ahmet Gönen Lisesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin yanı sıra şehir protokolünün, davetlilerin ve bölge sakinlerinin katıldığı törene ilgi büyüktü.

Törende ilk konuşmayı yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ‘’Biz her platformda geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız, gençlerimiz diyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı hayata hazırlama sürecinde onları en iyi imkanlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Hayırseverimizin yaptığı bir yatırım ve belediyemizin desteği ile yapılan bir okul. Hayırsever ve belediye katkısıyla çok kıymetli bir okul daha kazanacağız’’ dedi.

"SADECE 5 YILDA 8 OKUL BİTİRDİK VE TESLİM ETTİK"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye’nin en kalabalık 6’ıncı, Kayseri’nin de en büyük 1’inci mahallesinde bulunuyoruz. Her biri bir köy büyüklüğünde olan çok sayıda apartman var. Buralarda en önemli konunun eğitim olduğu göz ardı edilemez. Biz başlarken “Cumhuriyet’imizin 100. Yılında 100 proje” dedik, 210 proje olmuş ama en önemlisi de eğitim. Ben de öğretmen olunca aklımı taktım ve meclis üyelerimiz de bizi desteklediler. Artık Talas’ta valimizin, kaymakamımızın ve milli eğitim müdürümüzün de dediği gibi ikili eğitime son vermiş olalım. Ben 30 sene boyunca “sabahçı mısın, öğlenci misin?” sorusuna muhatap oldum. Hiç hoşumuza giden bir durum değil. Artık Kayseri’de bu iş bitiyor. Devlet ve millet işbirliği ile yapıldığı için de devlet adına biz hazine arazilerini veriyoruz. Yoksa da planlıyoruz. Hayırseverimiz de yapıyor. Büyük bir güzellik ile işi bitiriyoruz. Sadece 5 yılda 8 okul bitirdik ve teslim ettik. Şu anda da inşaatı devam eden 8 okulumuz var. 4 tanesi önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetişmiş olacak" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI DEMEK SADECE SLOGAN ATMAKTAN İBARET DEĞİL"

Başkan Yalçın sözlerini, "Biz 'Türkiye Yüzyılı'nın altını eğitim yüzyılı olarak doldurursak, sanayiciler üretim yüzyılı olarak doldurursa, herkes kendi işiyle altını doldurursa o zaman Türkiye Yüzyılı olur" şeklinde tamamladı.

"BELEDİYEMİZ EĞİTİME HER ZAMAN DESTEK OLUYOR"

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise "Bunları yapmak bakanlığımızın görevidir ama bu kadar nüfus artışı karşısında bakanlığımızın bu bu ihtiyacı bir anda karşılama imkanı olamaz. Olsa bile bizler de desteklemeliyiz. İlçemiz bu konuda son derece şanslı. Belediyemiz, eğitime desteğini hiç eksik etmiyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla Ahmet Gönen Lisesinin Temeli atıldı.

AHMET GÖNEN LİSESİ'NDE NELER VAR?

Mevlana mahallesinde 6.000 m² alan üzerine 5.600 m² kapalı alana sahip 4 katlı lise içerisinde çok amaçlı salon, kütüphane, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları, görsel sanatlar atölyesi, müzik ve bilgisayar dersliklerinin yanı sıra 24 adet derslik bulunuyor.

Ayrıca bahçesinde açık spor alanları yer alıyor.