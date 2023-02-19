Kayseri Talas'tan depremzedelere uyku tulumu

Kayseri Talas Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda üretilen uyku tulumları deprem bölgesine gönderiliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Depremin meydana geldiği andan itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Kayseri'nin Talas Belediyesi, bölgedeki çadırlara yerleştirilen depremzedelerin geceyi daha sıcak geçirmeleri için uyku tulumu üretimine ağırlık verdi. Talas Belediyesi Fatma Bacı Kadın Kültür Merkezi’nin yanı sıra Talas Halk Eğitim Merkezi ve Talas Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezinde uyku tulumu üreten kursiyerler ve gönüllüler, depremzedelerin daha sıcak bir ortama kavuşmaları için çaba sarf ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de kurs merkezlerini ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Üretilen uyku tulumlarını inceleyen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, gece soğuğuna dayanıklı tulumlara tam not verdi.

Üç merkezde toplam günlük ortalama 250 adet uyku tulumu üretiliyor.