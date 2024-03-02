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Kayseri Talas'tan Çömlekçi'ye yatırım yağmuru

YAŞAM 02.03.2024, 09:15
Kayseri Talas'tan Çömlekçi'ye yatırım yağmuru

Kayseri Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesislerin seri açılışları tüm hızıyla devam ediyor. Bunların altıncısı olan Çömlekçi Sosyal Tesisi’nin açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Çömlekçi Mahallemize sosyal tesisimizle beraber 73 kalem hizmet ve yatırım gerçekleştirdik. Helali hoş olsun.” dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Mahalle meydanında düzenlenen törene katılan TKayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her yaştan mahalleli tarafından alkışlar eşliğinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç’ın yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte İstanbul Çömlekçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ethem Çoban ile Örencik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talip Arslantürk’ün de katıldığı törende Çömlekçi Muhtarı Şaban Yılmaz, hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

“HİZMETLER SAYMAKLA BİTMEZ”

İstanbul Çömlekçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ethem Çoban, “Verdiği hizmetleri saymakla bitiremediğimiz kıymetli başkanımız Mustafa Yalçın başkanıma seçimlerde başarılar dilerim. İnşallah yeniden kıymetli başkanımızın kazanmasını temenni eder, hizmetleri için teşekkür ederim.” dedi.

“5 YILA SIĞMAYAN HİZMETLER”

MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, 5 yılda çok hizmetler yapıldığını belirterek, “Allah razı olsun. Bu sosyal tesis sanırım kitapçığın en gözde hizmetlerinden. Mustafa Yalçın başkanımız 30 yıllık belediyecilik tecrübesiyle beraber Talas’ta 5 yıla sığmayacak hizmetlere imzasını attı. Önümüzdeki dönem de de belediye başkan adayımız. MHP olarak her daim yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.” diye konuştu.

“100 PROJE 210 OLDU”

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, “Başkanımız 5 yıl önce göreve gelirken 100 proje olarak yola çıktı. Pandemi ve depreme rağmen mevcut 100 projenin üzerine 110 proje daha ekledi. Hiçbir bahaneye sığınmadan bütün projelerini tamamladı. Çömlekçi, Talas ve Kayseri kazandı ve hala kazanmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

“ÇÖMLEKÇİ’YE YETİŞEN YOK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her zaman kendilerini bağrına basan mahalle sakinlerine teşekkür ederken, “Devleti sahiplenmek, bizleri sahiplenmek ve birbirinizi sahiplenmek noktasında Çömlekçi’ye yetişen yok. Allah hepinizden razı olsun. Biz sizin kıymetinizi bilmek durumundayız. Pek çok şey yapmaya çalıştık. Çömlekçi benim çok daha ilgilendiğim ayrı bir köy. Meclis üyelerimizle beraber kırsalımıza tohumdan tarım makinelerine kadar temin ettik. Muhtarımızın bize bildirmesiyle 73 kalem Çömlekçi’ye hizmet ettik. Helali hoş olsun. Daha iyilerine layıksınız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında cumhur ittifakının temsilcisi bir belediyeci olarak arkadaşlarımla beraber sizlere hizmet etmenin ayrı bir gururunu yaşıyoruz.” diyerek sosyal tesisin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İstanbul Çömlekçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ethem Çoban, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a kalem hediye ederken, Çömlekçi Muhtarı Şaban Yılmaz da, ev yapımı tereyağı ile cevizden yöresel ürünler verdi.

Daha sonra sosyal tesis dualar eşliğinde kurdelesi kesilerek hizmete girdi.

Başkan Yalçın törenin sonunda sosyal tesiste mahalle sakinleriyle birlikte çay eşliğinde sohbet etti.

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